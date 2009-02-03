Sinemacılara indirim önerisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik sinema bileti fiyatlarının yüksek olduğunu söylüyor.



Avrupa ve Amerika’da en ucuz eğlence sayılan sinemanın kriz dönemlerinde yükselişe geçtiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, Türkiye’de durumun daha farklı olduğunu söylüyor. Türkiye’de bilet fiyatlarının gelir seviyesine göre yüksek oluğunu vurgulayan Çelik, sinemacılara bilet fiyatlarında revizyona gitmeyi öneriyor. Çelik, “Sinemacılar bunu göz önünde bulundurarak belki belli dönemlerde ‘gündüz-gece-özel’ gösterimler şeklinde belli kategorilerde fiyat ayarlamaları yapabilirler” dedi.



Bu yılki sinemayı destekleme projelerine başvurularla ilgili olarak, “Yoğun başvuruyla karşılaşıyoruz” diyen Çelik, bu yıl sinemaya 15 milyon TL bütçe ayrıldığını, bunun yaklaşık yüzde 80’inin uzun metrajlı filmler için kullanılacağını kaydetti.



Abdurrahman Çelik, filmler değerlendirilirken ‘fazla sayıda filme az destek’ mi, yoksa ‘az filme çok miktarda destek’ anlayışının mı benimseneceği sorusuna, “Bu kararı tamamen destekleme kurulu verecek. Burada bakanlık herhangi bir ön talepte bulunmuyor. O anki projelerin olabilirliğine göre belirlenecek. Zaten önce proje, sonra bütçe konuşuluyor” yanıtını verdi.



Kriz ortamında film üretiminin düşmesi ve sinema yapımlarının geçen yıllara göre azalması gibi bir durumu bekleyip beklemedikleriyle ilgili soru üzerine de Çelik, “En az geçen yıl üretilen film kadar yapım üretileceğini düşünüyorum. Şu an piyasada hazırlanan projelerin birçoğunu bildiğim için üretimde bir düşüşün olabileceğini tahmin etmiyorum” dedi.



‘Bilet fiyatları yüksek’



Sinema seyircisi sayısında da azalma beklemediğini belirten Çelik, “Bu tür kriz ortamlarında genellikle sinema seyircisi bir miktar artış gösterir” dedi.

Ancak bu durumun sinemanın ‘en ucuz eğlence araçlarından’ görüldüğü Avrupa ve Amerika için söz konusu olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti: “Oralarda insanların gelirleriyle sinema biletleri arasındaki oran çok fazla, dolayısıyla sinema biletleri onlar için çok ucuz. Kriz dönemlerinde de insanlar diğer eğlencelerden kısıtlıyor ama sinemayı asla kısmıyor. Bu göstermiştir ki ABD’deki kriz altı ayını geçmesine rağmen sinemada yüzde 12 artış var. Sonuç olarak aslında kriz dönemlerinde sektörde izleyici sayısının arttığı gerçek. Ama Türkiye’de genel gelir dağılımı içinde sinema biletlerinin fiyatları biraz yüksek. Dolayısıyla muhtemelen bu da tamamen ticari bir olay olduğu için sinemacılar, bunu göz önünde bulundurarak belki belli dönemlerde ‘gündüz-gece-özel’ gösterimler şeklinde belli kategorilerde fiyat ayarlamaları yapabilirler. Bu bağlamda da Türkiye’de izleyici sayısının düşeceğini tahmin etmiyorum.”



Abdurrahman Çelik, Türkiye’de izleyici sayılarının belli yıllarda düşmesini de vizyona giren Türk filmlerine bağlayarak, “Türkiye’de geçen yıl bir ‘Recep İvedik’, bir ‘A.R.O.G’ ve ‘Muro’yu topladığımız zaman, bunlara giden izleyici sayısı birden Türkiye’deki izleyici sayısını yüzde 25-30 civarında artırabiliyor” diye konuştu.