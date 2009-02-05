Sinema Yazarları Ödüllerine 'Rıza' damgası

Açıklanan aday listesine, bu yıl birçok ödül kazanmış “Üç Maymun” ve “Sonbahar”ın yanı sıra Tayfun Pirselimoğlu’nun filmi “Rıza” yedi dalda aday olarak damgasını vurdu.



2008’de yerli filmler arasında, hem yurtdışında hem yurtiçinde aldığı ödüllerle öne çıkan filmler “Üç Maymun”, “Sonbahar” ve “Gitmek” oldu.



Dün yapılan bir basın toplantısıyla, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödüllerinin adayları açıklandığında ilk iki film 9’ar dalda yeniden karşımıza çıktı.



“Gitmek”, az sayıda adaylıkla varlık gösterirken, Tayfun Pirselimoğlu’nun gözden kaçan filmi “Rıza”, yedi dalda aday olarak, sinema yazarları tarafından hatırlandı.



Onu 6 dalda adaylık alan “Ara” takip etti. “A.R.O.G” ve “Devrim Arabaları” ise 4 kategoride yarışacak.

En İyi Film

- “Ara” n “Rıza” n “Sonbahar”

- “Tatil Kitabı” n “Üç Maymun”

En İyi Yönetmen

- Özcan Alper (Sonbahar)

- Nuri Bilge Ceylan (Üç Maymun)

- Kazım Öz (Fırtına)

- Tayfun Pirselimoğlu (Rıza)

- Ümit Ünal (Ara)

En İyi Kadın Oyuncu

- Demet Akbağ (O... Çocukları)

- Hatice Aslan (Üç Maymun)

- Ayça Damgacı (Gitmek)

- Selen Uçer (Ara)

- Nurgül Yeşilçay (Vicdan)

En İyi Erkek Oyuncu

- Erdem Akakçe (Ara)

- Rıza Akın (Rıza)

- Yavuz Bingöl (Üç Maymun)

- Onur Saylak (Sonbahar)

- Cem Yılmaz (A.R.O.G: Bir Yontmataş Filmi)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

- Nurcan Eren (Rıza)

- Vahide Gördüm (Devrim Arabaları)

- Megi Kobaladze (Sonbahar)

- Yıldız Kültür (Issız Adam)

- Tülin Özen (Vicdan)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

- Taner Birsel (Tatil Kitabı)

- Serkan Keskin (Sonbahar)

- Volga Sorgu (Gitmek)

- Ahmet Rıfat Şungar (Üç Maymun)

- Onur Ünsal (Devrim Arabaları)

En İyi Senaryo

- Özcan Alper (Sonbahar)

- Ebru Ceylan, Ercan Kesal, Nuri Bilge Ceylan (Üç Maymun)

- Tayfun Pirselimoğlu (Rıza)

- İnan Temelkuran (Made in Europe)

- Ümit Ünal (Ara)

En İyi Görüntü Yönetmeni

- Arnau Valls Colomer (Tatil Kitabı)

- Feza Çaldıran (Sonbahar)

- Colin Mounier (Rıza)

- Gökhan Tiryaki (Üç Maymun)

- Soykut Turan (A.R.O.G: Bir Yontmataş Filmi)

En İyi Belgesel

- Bu Ne Güzel Demokrasi! (Yönetmenler: Belmin Söylemez, Berke Baş, Haşmet Topaloğlu, Somnur Vardar)

- Devrimci Gençlik Köprüsü (Yönetmen: Bahriye Kabadayı)

- Son Kumsal (Yönetmen: Rüya Arzu Köksal)

- 3 Saat (Yönetmen: Can Candan)

- Volga Volga (Yönetmen: Ayşegül Taşkent)

En İyi Müzik

- Goran Bregovic (Mustafa)

- Mazlum Çimen (Son Cellat)

- Demir Demirkan (Devrim Arabaları)

- Ayşenur Kolivar, Yuri Yedcanko, Sumru Ağıryürüyen, Onok Bozkurt (Sonbahar)

- Evanthia Reboutsika (Ulak)



