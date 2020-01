Sinema yasta: Anita Ekberg, Rod Taylor, Francesco Rosi...

Geçtiğimiz haftasonu farklı ülkelerden üç sinemacının hayatını kaybettiği haberi geldi. Önce politik sinemanın ilk akla gelen yönetmenleri arasında sayılan Francesco Rosi 10 Ocak’ta yaşamını yitirdi. Aynı gün Alfred Hitchcock’un ünlü Kuşlar filminin başrol oyuncusu Rod Taylor'ın, ertesi gün de Federico Fellini’nin Tatlı Hayat’ının simgesi Anita Ekberg'in öldüğü duyuruldu.

Bianet'teki habere göre sinema dünyasının kaybettiği ünlü isimler şöyle:

Francesco Rosi

1922’de Napoli’de doğan Rosi, sinema tarihinde sadece çektiği filmlerle değil, yarattığı sinema diliyle de yer edinmişti.

Dönemin önde gelen yönetmenleri Luchino Visconti ve Michalengelo Antonioni’nin yanında yıllarca asistan olarak çalıştı.

İlk filmi Kırmızı Gömlekliler'i (Camicie Rosse) 1952’de çekti. Meydan Okuma (La Sfida) adlı filmi 1958’de Venedik Film Festivali’nde gösterildiğinde artık kendini ispat etmişti.

Yine de birçok kişi için ilk başyapıtı 1962 tarihli Salvatore Giuliano’ydu. Filmde Salvatore Giuliano’nun öldürülmesini anlatan Rosi, 'Sicilya gerçeğine' politik bir bakış açısı sunuyordu.

Sinemaya başlamadan önce hukuk eğitimi alan Rosi filmlerinde mafya gibi karmaşık güçlere yer verdi. Giuliano bunlardan biriydi. Savaşın ardından Sicilya'nın bağımsızlık hareketinde rol oynamış kimilerince eşkıya, kimilerince halk kahramanı olarak kabul edilen Sicilyalı Giuliano sonradan mafya babası olan bir kişi. Onun öldürülmesiyle başlayan film geri dönüşlerle çetelere katılmasını, komünistlere saldırmasını ve kendi adamları tarafından terk edilmesine kadar yaşananları konu alır.

Rosi, 1963’te Kentin Üzerindeki Eller (Le mani sulla città) ile Altın Ayı‘yı kazandı.

Ancak hem sinema dünyası hem de izleyiciler onu sadece bu filmlerle değil Karşı Adamlar (Uomini Contro), Mattei Olayı (il Caso Mattei,) Talihli Gangster (Lucky Luciano), Üç Kardeş (Tre Fratelli), Ateşkes (La Tregua) ve Marquez’den uyarladığı Kırmızı Pazartesi (Cronaca di una morte annunciata) gibi yapımlarla da hatırlayacak.

İtalyan Komünist Partisi destekçilerinden olan Rosi, sinema algısını bir kitaba yazdığı önsözde şöyle ifade diyordu: Sinemanın rolünün yanlışları açığa çıkartmak ve gerçeğe tanıklık olduğunu düşünüyorum.

Francesco Rosi öldüğünde 92 yaşındaydı.

Rod Taylor

Aktör Rod Taylor’ın kızı, 10 Ocak’ta babasının üç gün önce öldüğünü duyurdu.

Avustralyalı oyuncu, Hitchcock'un Kuşlar (The Birds) filmindeki performansıyla hem sinema tarihine hem de sinema seyircisinin hafızasına yerleşmişti.

Sinemaya 1950’lerde adım atan Taylor televizyon dizilerinde de rol aldıktan sonra 1960’lardan itibaren tanınmaya başladı.

İlk başrolünü 1960’da oynadı. H.G. Wells'in ünlü romanı Zaman Makinesi’nin sinema uyarlamasında H. George Wells rolündeydi.

Üç yıl sonra Tippi Hedren ile birlikte Hitchcock’un Kuşlar filminde rol aldı.

Sonraki yıllarda çok sayıda filmde oynayan Taylor, 101 Dalmaçyalı (One Hundred and One Dalmatians) gibi yapımlarda olduğu gibi sinemaya sesiyle de katkıda bulundu.

Kariyerinin son filmi Quentin Tarantino'nun 2009 tarihli filmi Soysuzlar Çetesi’ydi (Inglourious Basters).

Taylor filmde Eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'i oynuyordu.

Rod Taylor 84 yaşında Los Angeles'taki evinde öldü.

Anita Ekberg

Bir gün sonra, 11 Ocak‘ta İsveçli aktris Anita Ekberg’in ölüm haberi duyuldu.

Bugün yaşlarından dolayı Ekbeg’in ismini bilmeyenler bile, onun Federico Fellini'nin Tatlı Hayat (La Dolce Vita) filminin Trevi Çeşmesi sahnesinden fotoğraflarını görmüştür büyük olasılıkla. Trevi sahnesi filmin simgesi haline gelmişti.

1931’de İsveç'in Malmö kentinde sekiz çocuklu bir liman işçisinin altıncı çocuğu olarak dünyaya gelen Ekberg 1960 yapımı bu filmle dünya çapında üne kavuşturysa da ülkesinde çok daha önce tanınmıştı.

1950 yılında İsveç Güzellik Kraliçesi seçilmiş, ilk oyunculuk teklifini Dünya Güzellik Yarışması'na katılmak için ABD'ye gittiğinde almıştı.

1956’da Tolstoy uyarlaması Savaş ve Barış’ta dönemin yıldızları Audrey Hepburn, Henry Fonda, Mel Ferrer gibi isimlerle oynadı.

Üç yıl sonra gelecek vaad eden kadın oyuncu dalında Altın Küre aldı.

Ekberg 200’li yıllara kadar çok sayıda filmde rol aldı.

Kerstin Anita Marianne Ekberg 83 yaşında, İtalya’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.