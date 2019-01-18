Sinema yasası: Neden tartışılıyor, yeni yasa çözüm olacak mı?

Onur Erem

Sinema filmlerinin değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve desteklenmesini düzenleyen kanundaki değişiklikler bugün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylece 2004'te kabul edilen 5224 sayılı kanunda 11 değişiklik yapıldı.

Sinema sektörüne dair tartışmalar, kamuoyunun gündemine Aralık 2018 sonunda Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi popüler yönetmenlerin açıklamalarıyla gelse de Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yasayı güncellemeyi daha önceden planlamıştı.

Anadolu Ajansı (AA) Ekim 2018'de Bakanlık'tan aldığı bilgilere dayanarak hazırladığı haberde, Türk dizilerinin dünyaya ihracını artırmak ve Türkiye'yi yurt dışında tanıtmak için bir yasal düzenlemeye gidileceğine yer verilmişti.

Bakanlık'ın AA'ya verdiği bilgiye göre, 350 milyon doların üzerindeki ihracat geliriyle ABD'den sonra ikinci sıraya yerleşen Türk dizileri, 500 milyonun üzerinde kişi tarafından izleniyor, bu da Türkiye için hem önemli bir döviz geliri hem de turizm için tanıtım imkanı sağlıyor.

Fakat aralık ayında film yapımcılarının sinema salonlarıyla, özellikle de Mars Grubu'yla yaşadığı "patlamış mısır krizi" yasa çalışmalarının hızlandırılmasına ve bu konunun da düzenlemeye dahil edilmesine yol açtı.

Patlamış mısır tartışması nasıl başladı?

Türkiye'de sinema salonları, bilet satışlarından elde ettikleri gelirin yarısını yapımcıya veriyor.

Salonlar son yıllarda film bileti alırken yanında patlamış mısır, içecek gibi ürünler alanlara promosyonla indirim yapmaya başladı.

Fakat film yapımcıları, bu promosyonlar sayesinde bilet fiyatlarının bilinçli olarak düşük tutulduğunu, şişirilen patlamış mısır fiyatlarıyla salonların haksız kazanç elde ettiğini savunuyordu.

İlk olarak Aralık ayında Cem Yılmaz, Twitter'da yaptığı paylaşımda yeni filmi Karakomik Filmler'in vizyona adaletli bir şekilde girmesi için beklediğini söylemişti:

"Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Film bizim, film sizin… Mısıra değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur."

Bunun üzerine Mars Grubu Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar'ın "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız" sözü tartışmaları alevlendirmişti: