Sinema ve tiyatroya giden öğrencilere TEOG'da ek puan

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, geçen hafta protokol imzalamıştı. Protokole göre 5. sınıfta yetenek testine tabi tutulacak öğrenciler, en az bir spor dalına yönlendirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yetenekli öğrencinin lisansını çıkaracak. Profesyonel olarak da spor yapacak öğrenci, liselere girişte yapılan TEOG’da ek puan alacak.

MEB, benzer bir uygulamayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de hayata geçirmeyi planlıyor. Buna göre sinema, tiyatro, resim galerileri ve benzeri kültürel etkinlikler, e-okul sistemine akredite edilecek. Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, Sinemaya ve tiyatroya giden, resim galerilerini gezen öğrenciler, e-okul sistemine işlenecek. MEB, TEOG sınavına giren ve kültürel etkinliklerde bulunan öğrencilere, bu sistem üzerinden ek puan verecek. Kültürel etkinliklere çok katılan öğrenci daha fazla puan alacak.

Sinemaya kategori

Öğrencinin her izlediği film, sisteme kaydedilmeyecek. MEB, sinema filmlerini de öğrencilerin izleyeceği biçimde sınıflandıracak. Filmler için “+18”, “+13” ve “şiddet içerir” gibi sınırlamalar getirilecek. Bu sınırlamalara uyan ve önerilen filmleri izleyen öğrenciler ek puan alabilecek. MEB, söz konusu projelerle öğrencilerin hem sportif hem de kültürel etkinliklerde bulunmasını teşvik edecek. Başarı sağlanması halinde üniversiteye girişte de aynı sistem uygulanacak.

1 Milyondan fazla öğrenci

MEB tarafından her yıl 6 dersten iki dönem uygulanan TEOG sınavlarına 1 milyondan fazla öğrenci giriyor. Bu yıl 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik 27-28 Nisan’da yapılacak merkezi ortak sınavlara, 1 milyon 174 bin 427 öğrenci katılacak.