Tiyatro ve sinema sanatçısı Nilüfer Açıkalın'dan 12 yeni öykü: Dimdik Ayakta Her An Tetikte

'Fakir Baykurt Öykü Ödül'nü 2017 yılında kazanan oyuncu, müzisyen ve yazar Nilüfer Açıkalın’dan hayata, var oluşa ve özgürlüğe dair on iki yeni öykü okuruyla buluşuyor. Açıkalın'ın yeni öyküleri 'Dimdik Ayakta Her An Tetikte' adıyla Doğan Kitap yayınları arasında çıktı.



Doğan Kitap'ın hazırladığı tanıtım bülteninde, kitap için, "Geçmişin ağır yükleri, heyecanını kaybetmiş ilişkiler, kadınlık halleri, sahte gülüşler, sebepsiz yalanlar, kulağa çalınan sesler ve yaşama sevinci gibi tanıdık ama her okuyuşta insanı yeniden çarpan yaşantılar. Nilüfer Açıkalın’dan hayata, varoluşa ve özgürlüğe dair on iki yeni öykü. Dimdik Ayakta Her An Tetikte, kentlerin büyülü caddelerinde kaybolan yalnız ve gezgin ruhlar için bir sığınak" ifadesi paylaşılıyor.

Bülten'de Açıkalın'ın kitabından paylaşılan 'tadımlık' da şöyle:



"Gelelim sadedin sadesine.

Kristalize kırılganlıkta ama inadına ciğergâh, yazılmamış bir senfoni gibi tarihin nemli küflü sayfalarında pembemsi solgun güzelliğiyle yer alan hatun kişi olarak...

Nasıl bilirdiniz? Öyle bilirdik!

Öyle bilin siz! Öyle gömün siz. İyi misiniz?

Soracak olursanız, hiç de sandığınız gibi değil madalyonun bu yüzü.

Bir delilik bir dirilik bir yenilik var aşikâr.

Ürküttü mü? Üzdü mü? Şaşırttı mı? Güldürdü mü?

Fark etmez.

Her şeyden özgürüm artık."





Nilüfer Küçükçavdar (Açıkalın) kimdir?

İstanbul’da doğan Nilüfer Açıkalın, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde okudu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü bitirdi. Yazarlığı oyunculuğundan çok daha eski olan sanatçı, onlarca sinema filmi ile tiyatro oyununda rol aldı, oyunculuğuyla pek çok kez ödüllendirildi.

“Nilüfer Küçükçavdar” adıyla katıldığı yarışmada, “İçeri Giren” öyküsüyle 2017 Fakir Baykurt Öykü Ödülü’nü aldı.

Öykü kitapları: Bıçak Sırtı, Çocuk Oyuncağı Değil, Saklı Safkan, Yıkık Aşklar Diyarı, İyiler Yalnız Gezer, Çatlak Zamanlar, Yoldan Çıkmış Öyküler, Çıldırtan Öyküler, Çakır Zamanlar, Hüzün Süpüren

Roman: Karanlıkta Çok Güzelim