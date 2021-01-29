Sinema salonları ile ilgili yeni düzenleme; destek şartı yumuşatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sinema salonlarına verilecek desteğin başvuru şartları ve ödeme koşulları yumuşatıldı. Başvuru aşamasında istenen koltuk sayısı ve seans gösterim sınırları düşürülürken, destek ödemeleri daha etkin hale getirildi.

28 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, sinema salonlarının bakanlık desteği alabilmesi için destek sözleşmenin imzalanmasından itibaren bir yıl içerisinde en az altı filmi göstermesi gerekecek.

Filmler, en az ikisi saat 16.00'dan sonra olmak üzere, günde en az üç seans gösterilecek.

Filmlerin gösteriminin en az elli koltuk kapasiteli sinema salonlarında ticari amaçla yapılması gerekecek. Yıllık destek tutarı, sinema salonunun üç seans tam kapasiteli olarak çalışması durumunda tam bilet tutarı üzerinden elde edilecek hasılatın yüzde 30’unu aşamayacak.

60 koltukluk sinema kapasitesi 50’ye düştü

Destek başvuru şartı olan 60 koltukluk sinema kapasitesi ise 50 olarak güncellendi. Böylece daha fazla sinema salonunun destekten faydalanabilmesinin önü açıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile sinema salonları 1 Mart’a kadar kapatılmıştı. (İHA)