Sinema salonları bir milyon öğrenciyi ağırlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" projesi kapsamında gelecek yıl Türkiye genelinde bir milyon öğrenci sinemada ağırlanacak.

Bu sene başlatılan proje kapsamında, pilot bölge olarak belirlenen Ankara ve 25 ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 45 okulda öğrenim gören ve çoğunluğunu hiç sinemaya gitmemiş çocukların oluşturduğu 8 bin öğrenci, Sinema Genel Müdürlüğü salonunda gösterilen filmleri izleme fırsatı buldu.

Düzenlenen etkinlikle Ankara'nın ilçelerinde öğrenim gören okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencileri beyaz perdenin "büyülü" dünyası ile tanışıp, keyifli zaman geçirdi.

Bu kapsamda, Türk sinema tarihinin ilk ve tek Türk-Japon ortak yapımı "Ertuğrul 1890" filmi, öğrencilerin en çok beğendiği film oldu.