Sinema otoriteleri hangi filmleri Oscar'a yakın gösterdi?
Emma Stone ile Ryan Gosling'in başrolünde olduğu La La Land filmi Oscar'a en yakın aday olarak gösterildi
12 Ekim 2016 12:21
27 Şubat'ta 89.'su düzenlenecek Oscar ödül törenlerinin olası adayları gündeme gelmeye başladı. Business Insider tarafından hazırlanan dosyada, kazanma ihtimali en yüksek film olarak 'En İyi Görüntü', 'En İyi Yönetmen' olmak üzere 4 dalda aday gösterilen Emma Stone ile Ryan Gosling'in başrolünde olduğu La La Land filmi oldu.
En İyi Görüntü (Olası Adaylar)
“Arrival”
“Billy Lynn’s Long Halftime Walk”
“Jackie”
“La La Land”
“Manchester By The Sea”
“Moonlight”
“Silence”
“Sully”
En İyi Yönetmen (Olası adaylar)
Damien Chazelle, “La La Land”
Garth Davis, “Lion”
Clint Eastwood, “Sully”
Barry Jenkins, “Moonlight”
Kenneth Lonergan, “Manchester By The Sea”
Nate Parker, “The Birth of a Nation”
Martin Scorsese, “Silence”
Denis Villeneuve, “Arrival”
"La La Land" filminin yönetmeni Damien Chazelle’nin kazanma olasılığına yüksek gözüyle bakılıyor. Akademi, Chazelle’nin bir önceki filmi "Whiplash"e övgüler yağdırmıştı.
En İyi Erken Oyuncu ( Olası Adaylar)
Casey Affleck, “Manchester By The Sea”
Ryan Gosling, “La La Land”
Tom Hanks, “Sully”
Michael Keaton, “The Founder”
Matthew McConaughey, “Gold”
Nate Parker, “The Birth of a Nation”
Dev Patel, “Lion”
Denzel Washington, “Fences”
Adaylar arasında şansı en yüksek olan Casey Affleck. "Manchester By the Sea" filmindeki etkileyici performansıyla Affleck, bir filmi geçmiş zamana taşıma yeteneği olduğunu da göstermiş oldu.