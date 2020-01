Sinema otoriteleri hangi filmleri Oscar'a yakın gösterdi?

27 Şubat'ta 89.'su düzenlenecek Oscar ödül törenlerinin olası adayları gündeme gelmeye başladı. Business Insider tarafından hazırlanan dosyada, kazanma ihtimali en yüksek film olarak 'En İyi Görüntü', 'En İyi Yönetmen' olmak üzere 4 dalda aday gösterilen Emma Stone ile Ryan Gosling'in başrolünde olduğu La La Land filmi oldu.

En İyi Görüntü (Olası Adaylar)

“Arrival”

“Billy Lynn’s Long Halftime Walk”

“Jackie”

“La La Land”

“Manchester By The Sea”

“Moonlight”

“Silence”

“Sully”

En İyi Yönetmen (Olası adaylar)

Damien Chazelle, “La La Land”

Garth Davis, “Lion”

Clint Eastwood, “Sully”

Barry Jenkins, “Moonlight”

Kenneth Lonergan, “Manchester By The Sea”

Nate Parker, “The Birth of a Nation”

Martin Scorsese, “Silence”

Denis Villeneuve, “Arrival”

"La La Land" filminin yönetmeni Damien Chazelle’nin kazanma olasılığına yüksek gözüyle bakılıyor. Akademi, Chazelle’nin bir önceki filmi "Whiplash"e övgüler yağdırmıştı.

En İyi Erken Oyuncu ( Olası Adaylar)

Casey Affleck, “Manchester By The Sea”

Ryan Gosling, “La La Land”

Tom Hanks, “Sully”

Michael Keaton, “The Founder”

Matthew McConaughey, “Gold”

Nate Parker, “The Birth of a Nation”

Dev Patel, “Lion”

Denzel Washington, “Fences”

Adaylar arasında şansı en yüksek olan Casey Affleck. "Manchester By the Sea" filmindeki etkileyici performansıyla Affleck, bir filmi geçmiş zamana taşıma yeteneği olduğunu da göstermiş oldu.

En İyi Kadın Oyuncu ( Olası Adaylar)

Amy Adams, “Arrival”

Amy Adams, “Nocturnal Animals”

Viola Davis, “Fences”

Rebecca Hall, “Christine”

Ruth Negga, “Loving”

Natalie Portman, “Jackie”

Emma Stone, “La La Land”

Meryl Streep, “Florence Foster Jenkins”

Bu yıl oldukça çekişmeli geçmesi öngörülen “en iyi kadın oyuncu” kategorisinde "La La Land"deki performansıyla Emma Stone’un ve Jackie Kennedy’yi canlandıran Natalie Portman’ın şansı yüksek görülüyor.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Olası Adaylar)

Mahershala Ali, “Moonlight”

Jeff Bridges, “Hell or High Water”

Ralph Fiennes, “A Bigger Splash”

Michael Shannon, “Nocturnal Animals”

Liam Neeson, “Silence”

Yine çekişmeli geçmesi beklenen bu kategoride "Nocturnal Animals" filmindeki peformansıyla Michael Shannon’un daha fazla öne çıktığı düşünülüyor.

Naomie Harris, “Moonlight”

Felicity Jones, “A Monster Calls”

Nicole Kidman, “Lion”

Rachel Weisz, “The Lobster”

Michelle Williams, “Manchester By the Sea”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ( Olası Adaylar)

"Moonlight" filminde uyuşturucu bağımlısı bir anneyi canlandıran Naomie Harris’in performansının Oscar’a layık olabileceği tahmin ediliyor.