Sinema Evi’nin yeni programı başlıyor

Nisan ayında 41. Uluslararası İstanbul Film Festivali’ne ev sahipliği yapan Sinematek/Sinema Evi, iki yıl sonra yeniden sinema salonlarında seyirciyle buluşan festivalle doruğa çıkan sinema coşkusunu arkasına alarak yola devam ediyor. KINO 2022 gösterimleriyle başlayacak ve 10 Mayıs-03 Temmuz 2022 tarihlerinde izlenebilecek yeni programın merkezinde hem sanatçı hem aydın olarak 100. yaşında hâlâ kışkırtıcı, hâlâ ilham verici bir usta sinemacı var: Pier Paolo Pasolini.

5-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 17. İşçi Filmleri Festivali’ne ev sahipliği yapacak Sinematek/Sinema Evi, 10 Mayıs-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında izlenebilecek yeni programında Pasolini Toplu Gösterimi’nin yanı sıra KINO 2022 kapsamında Alman sinemasının son bir yıl içinde öne çıkan ödüllü filmlerini de seyirciyle buluşturacak.

3-4-5 Haziran 2022 tarihlerinde ilki gerçekleşecek Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları ise alanında uzman sinema profesyonelleri ile sektöre adım atmak isteyen sinemaseverleri bir araya getirecek.

Ana Program: Pasolini toplu gösterimi

Pasolini, doğumunun 100. yılında 14 filminin yer aldığı bir toplu gösterim 17 Mayıs 2022-03 Temmuz 2022 ve Kapadokya’da çektiği filmi Medea’nın set fotoğraflarından oluşan Pasolini’nin Kapadokya’sı: Bir Yönetmenin Vizyonu ve Yansımaları sergisi ise 20 Mayıs 2022-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında Sinematek/Sinema Evi’nde olacak.

Hayatı boyunca uyumsuz bir solcu, kışkırtıcı bir kilise eleştirmeni, açık bir eşcinsel, burjuva değerlerinin öfkeli bir düşmanı, hiçbir çevreye yaranma kaygısı gütmeyen ve lafını esirgemeyen bir entelektüel olarak yaşayan bu cesur yönetmenin filmlerini yeniden beyazperdede seyirciyle buluşturmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Sinematek/Sinema Evi’nin İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği himayelerinde, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirdiği programda Pasolini’ye ait 14 filmin yanı sıra, Abel Ferrara’nın 2014 tarihli biyografik filmi Pasolini de yer alıyor.

Pasolini Toplu Gösterimi usta sinemacıyı daha iyi tanımayı ve sineması üzerine ufuk açıcı tartışmalara alan açmayı hedefleyen konuşmalar, söyleşiler ve paneller eşliğinde seyirciyle buluşacak.

Sergi: Pasolini’nin Kapadokya’sı

Medea (1969) filminin, Mario Tursi tarafından çekilmiş olan Enrico Appetito Arşivi'ne ait set fotoğraflarından oluşan Pasolini’nin Kapadokya’sı: Bir Yönetmenin Vizyonu ve Yansımaları sergisi, Pasolini'nin Kapadokya'nın kayalık manzaralarına bakışını, yönetmenin görsel tercihlerini ve üslubunu gözler önüne seren bir izlek sunuyor. Küratörlüğünü Tiziana Appetito, Flaminia Agnusdei ve Rosa Valentina Raffaele’nin yaptığı sergide renklerin dikkat dağıtıcı niteliği göz önünde tutularak siyah beyazın tercih edilmiş olması, Pasolini’nin yakın plana, doğal ışığa ve doğaçlamaya dayalı çalışma anlayışıyla örtüşüyor. Foto muhabiri Mario Tursi’nin fotoğrafları, Bolonyalı yazarın sinematografik tarzını yansıtmakla beraber, yakaladığı tarih öncesi atmosfer ve mitolojik çağrışımlarıyla Kapadokya manzaralarını da anıtsal bir niteliğe büründürüyor.

Sinematek/Sinema Evi’nin İtalya Kültür Bakanlığı ve İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinin himayelerinde himayelerinde İstanbul İtalyan Kültür Merkezi işbirliğiyle sunduğu Pasolini’nin Kapadokya’sı: Bir Yönetmenin Vizyonu ve Yansımaları sergisi Pasolini Toplu Gösterimi boyunca 20 Mayıs-12 Ağustos tarihleri arasında Sinematek/Sinema Evi’nin sergi salonunda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

KINO 2022: Alman Filmleri Türkiye’de

Sinematek/Sinema Evi’nin yeni programı kapsamında seyirciyle buluşacak ilk seçki KINO 2022: Alman Filmleri Türkiye’de olacak. Sinematek/Sinema Evi’nin Goethe-Institut ve German Films ortaklığıyla sunduğu KINO 2022, Alman sinemasının son bir yıl içerisinde öne çıkan, ödüllü örneklerinden oluşuyor.

KINO 2022 programının açılışı 10 Mayıs 2022’de Son İnfaz (Nahschuss) filminin gösterimiyle yapılacak. Doğu Almanya'da gerçekleşen son idam cezasının hikâyesini konu alan filmin gösterimine yönetmeni Franziska Stünkel de katılacak.

10-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Sinematek/Sinema Evi’nde izlenebilecek olan KINO 2022 programında ayrıca Kıymetli Ivie (Ivie wie Ivie), Her Şey Değişecek (Everything Will Change), Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı (Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush), Hayır (Nö), Wannsee Konferansı (Die Wannseekonferenz), Sevgili Thomas (Lieber Thomas) ve Manşetlerin Arkası (Hinter den Schlagzeilen) filmleri yer alıyor.

Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları

Sinematek/Sinema Evi, bu yıl ilkini hayata geçireceği Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları’nda alanında uzman sinema endüstrisi profesyonellerini bir araya getirerek panellere, söyleşilere ve atölyelere ev sahipliği yapıyor. 03-04-05 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek Sinematek Günleri, sektörde aktif çalışan veya sektöre girmek isteyen sinemaseverlerle profesyonelleri buluşturmayı ve ulusal sinemacılara ağ kurma ortamı sağlamayı amaçlıyor.

Sinema Adası’nın organizatörlüğünde hazırlanan etkinlik, film yapımında fikrin ortaya çıkışından filmin son halini alışına dek gelişen tüm süreçleri kapsamayı hedefliyor.

FilmKoop ile Bağımsız Türkiye Sineması devam ediyor

Sinematek/Sinema Evi’nin Türkiye sineması için alternatif bir gösterim mecrası ve bir tartışma platformu oluşturma hedefi doğrultusunda FilmKoop işbirliği ile gerçekleştirdiği Bağımsız Türkiye Sineması gösterimleri devam ediyor. Gösterimler Mayıs-Haziran ayları boyunca yine pazar günleri saat 18.30’da Onat Kutlar Sinema Salonu’nda yapılacak.