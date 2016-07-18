Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği: Demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz

Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (Se-Yap) 15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimine karşı bir açıklama yayımlayarak olaya tepki gösterdi. Se-Yap’ın açıklamasında “Herkesi demokrasi mücadelesine destek vermeye çağırıyoruz” duyurusunu yaptı.

Kültür Servisi'nin haberine göre, açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Birlik olarak 15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişimini kınıyor, lanetliyor, karşısında olduğumuzu bildiriyoruz. Her koşul altında demokrasiyi, özgürlükleri, barışı ve yaşamı savunmaya devam edeceğiz.

Zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm toplumu bir arada durarak demokrasiye sahip çıkmaya, demokrasi mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz.

Olaylarda yaşamlarını yitiren yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."