T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği: Demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz

Se-Yap 15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimine yönelik olarak herkesi demokrasi mücadelesi vermeye davet etti

18 Temmuz 2016 23:16

Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (Se-Yap) 15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimine karşı bir açıklama yayımlayarak olaya tepki gösterdi. Se-Yap’ın açıklamasında “Herkesi demokrasi mücadelesine destek vermeye çağırıyoruz” duyurusunu yaptı.

Kültür Servisi'nin haberine göre, açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Birlik olarak 15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişimini kınıyor, lanetliyor, karşısında olduğumuzu bildiriyoruz. Her koşul altında demokrasiyi, özgürlükleri, barışı ve yaşamı savunmaya devam edeceğiz.

Zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm toplumu bir arada durarak demokrasiye sahip çıkmaya, demokrasi mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz.

Olaylarda yaşamlarını yitiren yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

ETİKETLER

SEYAPaçıklamadarbe girişimilanetdemokrasi mücadelesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24