Sinema emekçileri ödüllendirilecek

İSTANBUL, (DHA)- TÜRVAK Sinema Tiyatro Müzesi\'nin (Türker İnanoğlu Vakfı) mekân ve basın sponsorluğunu yaptığı, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk \'Sanat ve Görüntü Yönetmenlerine Saygı Ödülü\' töreni 14 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

TÜRVAK Sinema Tiyatro Müzesi\'nde düzenlenecek etkinlik ile 30 yıldan fazla süredir sanat ve görüntü yönetmeni olarak kamera arkasında görev alan emekçilere İstanbul Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından \'Meslek Hizmet Ödülü\' verilecek.

Ödül, profesyonel anlamda sanat ve görüntü yönetmenliği hakkında farkındalık yaratmak ve bu alanda uzun yıllardır hizmet vermiş sanatçıların tanınırlığını sağlamayı amaçlıyor. Törene dizilerde, reklamlarda, sahne eserlerinde ve sinemada başarı ile mesleklerini icra etmiş sanatçılar katılacak.

Törende ödül alacak sanat yönetmenleri şöyle:

“Annıe G. Pertan, Bengi Bugay, Deniz Özen, Duygu Sağıroğlu, Erol Keskin, Gül Oğuz, Gürel Yontan, Metin Deniz, Mustafa Ziya Ülkenciler, Nihal Koldaş, Türkan Kafadar, Yudum Yontan, Zepür Hanımyan.”

Görüntü yönetmenleri ise şöyle:

“Ali Engin, Ali Utku, Ali Yaver Ataer, Aytekin Çakmakçı,Cengiz Tacer, Colin Mounier, Çetin Tunca, Ender Turgut, Erdoğan Engin, Erdoğan Ererez, Ertunç Şenkay, Erhan Canan Feridun Kete, Halil Kırlangıç, Hüseyin Ererez, Hüseyin Özşahin, Jurgen Jurgens Kaya Ererez, Mehmet Gün,Mustafa Kuzu, Rafet Şiriner, Sedat Ülker, Süha Kapkı, Tangör Toydemir, Uğur İçbak,Ümit Ardabak, Vecihi Ener.”