Sinema eleştirmeni Murat Özer yaşamını yitirdi

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) eleştirmen ve yazar Murat Özer'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer yaşamını yitirdi. Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) resmi Twitter hesabından duyuruda Özer için başsağlığı dilendi.

SİYAD paylaşımında, "SİYAD'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki 1 numaralı üyesi, 2007-2010 dönemi başkanı, arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik... Acımızı, üzüntümüzü tarife imkân yok; ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

Murat Özer kimdir?

23 Şubat 1966 tarihinde doğan Özer, 1994'te SİYAD'a üye olmuştu. Özer, başta Radikal Gazetesi olmak üzere birçok yayında sinema eleştirileri yazmıştı. Bir dönem Digiturk ve Empire Türkiye dergisinde çalışan Özer, 2007 yılında 3 yıllığına SİYAD başkanı olmuştu.