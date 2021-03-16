"Sinema-dizi sektöründe yapay bir şişme var, normale dönüldüğünde birçok insan işsiz kalabilir"

Görüntü Yönetmeni Ege Ellidokuzoğlu, pandemi yaşanan eve kapanmanın dizi tüketimi ve üretimini arttırdığını, bunun dizi sektörü için olumlu bir gelişme olduğunu ama sektörde yapay bir şişme olduğunu ve normale dönüldüğünde birçok insanın işsiz kalabileceğini söyledi.

Gazeteci Semra Topçu’nun Youtube kanalında pandemi koşullarında dizi setlerinde nasıl çalışıldığını anlatan görüntü yönetmeni Ege Ellidokuzoğlu, sektör açısından “Pandemi nedesniyle yeni çalışma biçimleri geliştirdik” dedi. “Olabildiğince korunmaya çalışarak çalışıyoruz ama bazı setlerde korona virüse rastlandı, bu durum gizlendi. İsimlerini zikretmeye gerek yok ama bazı setlerde böyle olaylar oldu. Büyük oranda arkadaşlarımız pandemi şartlarına uyarak çalıştı, zaten dünyanın her yerinde setlerde çalışıldı" diyen Ellidokuzoğlu, aslında sektörde uzun çalışma saatlerini bitiren uzlaşma sağlandığını ve 12 saatle sınırlandırıldığı ancak şimdi talep fazla olunca çalışma saatlerinin yine arttığını dile getirdi.

Sektörün kendi içinde sorunlarını çözmeye çalıştığını ve normale dönüldüğünde büyük sorun yaşanabileceğini belirten Ellidokuzoğlu, “Sektörde şu anda yapay bir şişme var, normale dönüldüğünde birçok insan işsiz kalabilir. Bu ilerde büyük bir sorun olacak. Ama burada da kaliteyi artırmak önemli, eğitim önemli. Hem entelektüel hem de teknik alt yapısı güçlü kişiler yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.

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