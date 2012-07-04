Sinema Destekleme Kurulu'ndan film sektörüne 2 milyon TL katkı

Sinema Destekleme Kurulu Türk sineması ile yeni sinemacıları desteklemek üzere gerçekleştirdiği toplantıda sektöre 2 milyon TL katkı sağlama kararı aldı.

Sinema Genel Müdür Vekili Cem Erkul: "Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın desteğiyle sektörle işbirliği içerisinde çalışmalar sürdürülüyor. 'Türkiye Sinema Kanunu' yasalaştığı takdirde bu destekler çeşitlenecek ve miktarları artacaktır."

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren "Sinema Destekleme Kurulu" Türk sineması ve yeni sinemacıları desteklemek üzere sağladığı yardımı 2012 yılında yüzde 57 oranda artırdı.

Kurulun 27-28 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Sinema Destekleme Kurulu Toplantısı"nda alınan 2012/2 sayılı kararla sinema sektörüne toplamda 2 milyon TL katkı sağlanması kararlaştırıldı. Bu karar ile 2011 yılında toplam 68 projeye destek verilirken, 2012 yılında bu rakam 96'ya ulaştı. Sektöre 2011 yılında toplam 1 milyon 271 bin 500 TL destek sağlanırken 2012 yılında 729 bin 600 TL artışla bu rakam toplam 2 milyon TL'ye çıkartıldı.

En büyük artış animasyon yapımlarına

Kültür ve Turizm Bakanlığı her yıl olduğu gibi Türkiye'nin sosyo-kültürel hayatı, değerleri ve tarihinin ulusal ve uluslararası tanıtımına önemli katkılar sağlayan belgesel filmleri ile film çekiminin en temel basamağı olan senaryo yazım süreci ve ülke sanatına katkı sağlayacak dinamik ve genç sinemacıları desteklemeye devam ediyor.

Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sinema Destekleme Kurulu'nun 2012/2 sayılı kararı ile Bakanlık 27 Belgesel film yapım projesine toplam 1 milyon 185 bin TL, 16 Animasyon film yapım projesine toplam 297 bin TL, 26 Kısa Film Yapım Projesine toplam 287 bin TL ve 27 Senaryo-Diyalog ve Yazım Geliştirme projesine de toplam 232 bin TL bütçe ayırdı.

Geçtiğimiz yıla oranla dikkat çekici artışların gözlendiği destek miktarları 2012 yılında belgesel film yapım projelerinde yüzde 26, animasyon film yapım projelerinde yüzde 1463, kısa film yapım projelerinde ise yüzde 319 oranında arttı.

'Türkiye Sinema Kanunu' destek miktarını artıracak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Vekili Mesut Cem Erkul kurul kararları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Bakan Günay'ın desteğiyle sektörle iç içe çalışmalar sürdürüldüğünü kaydederek, bu çalışmaların aktif bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği aracılığıyla açıklama yapan Erkul sektöre aktarılan destek miktarındaki yüzde 57'lik artışın Sinema Genel Müdürlüğü'nün yeni misyonunu ortaya koyduğunu söyledi.

Hazırlanmakta olan "Türkiye Sinema Kanunu" yasalaştığı takdirde desteklerin çeşitleneceğinin ve miktarlarının artacağının altını çizen Erkul, ülkemizi sinema alanında sürekli ve nitelikli eserler üreten bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.