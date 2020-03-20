Sinem Umaş'tan karantina tepkisi: Bu kadar büyütülmez ki? Yaşlıların yüzde 14'ünü öldüren bir virüs birçok kişinin iflas etmesine sebep olacak!

Gelinim Olur Musun programıyla adını duyuran Sinem Umaş, herkesin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası evine kapanmasıyla ilgili yaptığı paylaşımla "Bu kadar büyütülmez ki? Yaşlıların yüzde 14'ünü öldüren bir virüs birçok kişinin iflas etmesine sebep olacak! Benim için 7 gün büyük kayıp" diyerek tepki çekti.

İnsanların evde kalmasından rahatsız olan Sinem Umaş, bu rahatsızlığını attığı tweetle dile getirdi.

Sinem UmaşUmaş, "Şiştim gerçekten Koronavirüs muhabbetinden. Bu kadar büyütülmez ki? İşler durdu 1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz kiralar, doğal gazlar nasıl ödenecek? Yaşlıların yüzde 14'ünü öldüren bir virüs birçok kişinin iflas etmesine sebep olacak! Benim için 7 gün büyük kayıp..." diye yazdı.

Sinem Umaş'ın yaptığı bu yorum sosyal medyada olay oldu ve büyük tepki aldı. Umaş ardından ise kendini şöyle savundu:

"Kimse gelip duyar kasmasın burada gripten ayda senede kaç tane yaşlı ölüyor girip bir bakın! Artık her geçirdiğimiz grip ağır geçiyor gençler bile zor ayağa kalkıyor. Sorumsuzca beslenmene dikkat etmeden yaşarsan böyle hastalıklarda risk altına girersin."