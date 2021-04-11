Sinem Kobal, “Yeni aracınız hayırlı olsun, hediye mi?” sorusuna yanıt: Hediye değil ihtiyaç

Oyuncu Sinem Kobal, 2021 model Porsche Macan aracına ilişkin olarak yöneltilen soruya, “Hediye değil ihtiyaç” yanıtını verdi.

Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın’ın haberine göre, Kobal, “Yeni aracınız hayırlı olsun, hediye mi” sorusuna “Böyle bir arabaya ihtiyacımız vardı. Hediye değil” ifadesini kullandı.

Bebeğiyle kendisinin ilgilendiğini belirten Sinem Kobal, “Ben kendim ilgilenmekten çok mutluyum ama tabii ki yardım almak önemli. Tecrübesi olan annem, arkadaşım ya da bir bakıcıdan ne kadar destek alabilirsem o kadar rahat oluyor. Bebeğe de daha iyi yansıyor diye düşünüyorum ama bizim şu an keyfimiz yerinde” dedi.