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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu nişanlandı

Çift 3 gün 3 gece sürecek düğüne katılacak konuklar için şimdiden 2 otel kapattı

15 Şubat 2016 12:15

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Sevgililer Günü’nde evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; dün akşam, İmirzalıoğlu Ailesi, 3 araçla, Kobal Ailesi’nin Acıbadem’deki evine gitti. Apartmanın girişinde basın mensuplarını gören İmirzalıoğlu şaşkınlığını gizleyemedi. “Bugün benim mutlu günüm hayırlı bir iş için geldik, gölge düşsün istemiyorum” diyen İmirzalıoğlu, gülerek poz verdi.

İmirzalıoğlu’nun nişan bohçasını yengesi Özge İmirzalıoğlu taşıdı. Çiftin nikah masasına 21 Mayıs’ta Cunda Adası’nda oturacağı belirtildi. Çift 3 gün 3 gece sürecek düğüne katılacak konuklar için şimdiden 2 otel kapattı. 

 

 

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