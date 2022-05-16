Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti ikinci bebeklerine kavuştu

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri doğdu. Sinem Kobal ve kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



2016 yılında nikah masasına oturan ünlü çiftin ilk kızları Lalin, 21 Ekim 2020'de doğdu. İkinci bebeklerini de bugün kucaklarına alan İmirzalıoğlu ve Kobal'ın, kızlarına hangi ismi verdikleri henüz açıklanmadı.

Kobal, geçtiğimiz aylarda "İkinci defa anne olmaya hazır mısınız?" sorusuna, "Sabırsızlıkla bekliyorum, mutluyum" cevabını vermişti. Bebeğin ismini kimin koyacağı konusunu yanıtlamaktan kaçınan ve gülümseyen oyuncu, "Daha hiç düşünmedik, teşekkür ederim" demişti.