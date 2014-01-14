Sinem Kobal: İstediğim gibi biri olmadı, Arda'dan soğudum



Geçen hafta medyaya, arkadaşları vasıtasıyla Arda Turan ile ilişkisindeki sorunları aktaran Sinem Kobal, ipleri tamamen kopardı.. Ünlü oyuncu, cuma akşamı arkadaşlarıyla W Lounge isimli mekanda buluştu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Sinem, arkadaşlarıyla Arda ile olan ilişkisinde yaşadığı sıkıntıları paylaştı.

'Çok sabrettim ama...'

Kobal, ilişkilerinde bir gelecek görmediğini ve yaşananlardan sonra geriye bir dönüş olamayacağını açıkladı. Kobal, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Çok sabrettim ama Arda istediğim gibi biri olamadı. Benim için bu iş bitti. Artık ondan soğudum."