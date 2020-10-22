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Sinem Kobal doğum yaptı

Kobal ve İmirzalıoğlu'nun çocukları dün gece dünyaya geldi

22 Ekim 2020 11:12

Oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun  adını Lalin koydukları kızları, dün gece dünyaya geldi.

Suda doğum yapan Kobal'ın kızı Lalin’i kucağına aldığı, baba İmirzalıoğlu'nun da doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata dağıttığı öğrenildi. 

Hastanede komple kapatılan kata sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin verildiği, misafir ve aile içinse 5 ayrı oda tutulduğu iddia edildi. Bu iddialar hakkında İmirzalıoğlu, "Hastanede bir katın komple kapatılması" iddiasıyla ilgili "Bunların aslı, astarı yok. Hastane nasıl tedbirler aldıysa ona uyduk. Zaten aileden iki üç kişi vardı. Çıkan şeyler manasız ve anlamsız" dedi. 

 

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