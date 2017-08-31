William Golding’in ilk kez 1954 yılında yayınlanan ve oldukça ses getiren kült eseri "Sineklerin Tanrısı" sinemaya yeniden uyarlanıyor.

Warner Bros'un yeni duyurusuna göre Sineklerin Tanrısı, alıştığımız çocukların dünyasından çıkarılarak bir kadın hikayesine evriliyor. Bahsi geçen filmi yönetmesi için düşünülen isimler ise Scott McGehee ve David Siegel.

Birgün'ün Filmloverss'ı kaynak gösterdiği haberine göre, çocukların saf ve iyilik timsali oldukları düşüncesini adeta yerle bir eden Sineklerin Tanrısı, bir grup çocuğun mahsur kaldığı adada işlerin hiç de beklendiği gibi gitmeyebileceğini, gücün ve iktidarın çocukların arasında dahi bambaşka sonuçlar doğurabileceğini ve tüm bu süreçlerin karşısında kim olduğuna bakmaksızın şiddetle ilişkilenebileceğini gözler önüne seren oldukça kıymetli bir eser.

1963 yılında Peter Brook tarafından ilk kez sinemaya uyarlanan Sineklerin Tanrısı’nın ikinci sinema macerası ise 1990 yılında Harry Hook tarafından sinemaya uyarlanması ile gerçekleşmişti.

İki uyarlamanın da başrolleri kitapta yer aldığı gibi erkek çocuklardı. Ancak bu kez Warner Bros’un girişimi oldukça farklı. Bu girişimin çıkış noktası ise, erkeklerin daha fazla agresyon ve şiddet içerebileceği toplumsal cinsiyet rollerine göre “kabul görmüşken” aynı durum kız çocuklarla gerçekleştirildiğinde sonucun farklı olup olmayacağı sorusu.

Bu yeniden çevrim ile ilgili sosyal medyadan gelen tepkiler ise pek iç açıcı değil. Genel kanı, çocuk oyuncuların kızlardan oluşacak olmasının Sineklerin Tanrısı’nın temel meselesinin gözden kaçırılmasına sebep olacağı yönünde.