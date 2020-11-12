Sinead O’Connor travma ve uyuşturucu bağımlılığı için tedaviye başlayacak

İrlandalı müzisyen Sinead O’Connor bir yıl sürecek olan travma ve uyuşturucu bağımlılığı için rehabilitasyona gireceğini duyurdu. O'Connor bu sebeple 2021 konser turnesini bir yıl ertelediğini deduyurdu.

Ruh sağlığı sorunlarını sık sık dile getiren İrlandalı sanatçı, "2020 yılının stresi ve sevdiği birini kaybetmesi nedeniyle" uyuşturucuya bağımlı hale geldiğini söyledi.

O'Connor, gelecek yıl konserleri için bilet alan hayranlarına konserlerinin 2022'ye kadar ertelendiğini Twitter'dan duyurdu: "Tramvalarla dolu 6 yıl geçirdim ancak bu yıl kötü zamanlarımın sonu olacak. Travma ve uyuşturucu bağımlılığım için bir yıl sürecek tedavi programına başlıyorum."

Büyürken tacize uğradığını ve travmalar yaşadığını söyleyen sanatçı, müzik sektörüne girdikten sonra da normal bir hayat kuramadığını belirtti. O’Connor, geçen yıl çocuklarından birinin hastalanması yüzünden de zor bir dönemden geçtiğini anlattı.

Müzik sektörünün duygusal ve ruhsal sağlık sorunları yaşayan sanatçılar için "merhametsiz" olduğunu vurgulayan O'Connor, iyileşmek için kendisine zaman ayırsa da daha sonra konserlerine devam edeceğini bildirdi.

Ertelenen konserleri nedeniyle hayranlarından özür dileyen sanatçı, 2021 yılının haziran ayında söz verdiği anı yazılarını da yayınlayacağını duyurdu. Hayranlarına seslenen O'Connor, "Mutlu olacağım bir hayat için attığım bu adımda desteklerinizi bekliyorum. Böylece hepimiz biraz para kazanabiliriz!" yazdı..

O'Connor'un 2021'de yapılması beklenen turnesi pandemi sebebiyle daha önce de ertelenmişti. Ayrıca O'Connor'un ABD'deki ilk turnesi olacaktı.