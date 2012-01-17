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Yaşam

'Sinderalla ayağı' uğruna parmak operasyonu

Uzmanlar, yeni yılın trendi olan ‘Sinderalla ayağı’ için yapılan ayak parmaklarının uzaltılması veya kısaltılmanın yürüme fonksiyonlarını bozabileceği

17 Ocak 2012 02:00

 
T24 - Uzmanlar, yeni yılın trendi olan ‘Sinderalla ayağı’ için yapılan ayak parmaklarının uzaltılması veya kısaltılması operasyonlarının, yürüme fonksiyonlarını bozabileceği uyarısında bulundu.

Estetik kaygılarla yapılan cerrahi uygulamalar arasında olduğu ve ABD'de giderek yaygınlaştığı belirtilen ayak parmaklarının boyunun kısaltılması ya da uzatılması operasyonlarına uzmanlar sıcak bakmıyor.

Baş parmağın dışarı doğru açılanmasıyla ortaya çıkan ağrılı durumun ortadan kaldırılabilmesi için uygulanan ameliyatı ''tıbbi bir zorunluluk'' olarak yorumlayan uzmanlar, ancak estetik gerekçesiyle ayak yapısının inceltilmesi ya da parmak boylarının değiştirilmesini ''kesinlikle'' uygun bulmuyor.

Uzmanlar, bu tür bir uygulamanın yürüme fonksiyonlarını bozabileceği uyarısında bulunuyor.





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