Sincan'da marşa hücre cezası

Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan 25 tutuklu ve hükümlü geçen eylül ayında, koğuşlarında Grup Yorum’un "Zafer Yakında" isimli şarkısını söyleyerek, çeşitli sloganlar attı. Cezaevi idaresi, tutanak tuttu ve Cezaevi Disiplin Kurulu Başkanlığı’na gönderdi. Disiplin Kurulu 25 tutuklu ve hükümlüye 13’er günlük ‘hücre cezası’ verdi.

Radikal gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, disiplin kurulu kararda, tutuklu ve hükümlülerin her ay düzenli olarak PKK mensupları lehine slogan attıklarını, bu sloganların içeriğinin ve zamanın önceden belirlendiği ifade edilerek şöyle denildi:

“Eyleme katılanlar birbirini etkileyerek grup dinamiği yaratmaya çalışmakta, örgüt ruhunu canlı tutmakta, kurumdaki hükümlü ve tutukluları anma programından haberdar ederek örgütlerinin propagandasını yapmak amaçlanmaktadır. Bu programların düzenli aralıklarla ve sürekli olarak yapılması örgüt mensupları için bir eğitim niteliği taşımaktadır."

Kararda marştaki geçen ‘Tut bayrağı çık sokağa yüreğini koy barikata sar şehirleri’ dizelerinin, tutuklu ve hükümlüleri eyleme teşvik ettiği de savunularak, "Bu söylemlerin, eyleme dönüşme ihtimaline karşı kurum güvenliği tehlikeye düşmektedir. Tutuklu ve hükümlünün aniden, aynı anda slogan atmaya ve marş söylemeye başlaması kurum içerisinde korku ve paniğe neden olmakta, diğer tutuklu ve hükümlülerde endişe yaratmaktadır" ifadesine yer verildi.

Avukat Evrim Deniz Karatana, karara itiraz edeceklerini açıkladı ve "F tipi cezaevleri açıldığından bu yana, 12 yıldır tutuklu ve hükümlüler her ay ölüm oruçlarında, işkencelerde, polis infazlarında kaybedilen arkadaşları için bu anmayı yapıyorlar. Eyleme sevk edildiği iddia edilen tutuklu ve hükümlülerden 11’i müebbet, 3’ü ise ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü. İdarenin hayal dünyası çok geniş" dedi.