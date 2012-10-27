T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sincan'da marşa hücre cezası

Sincan Cezaevi idaresi, koğuşta Grup Yorum'un 'Zafer Yakında' marşını söyleyip, slogan atan 25 mahkûma 'Eyleme teşvik ve cezaevinin güvenliğini tehlikeye atmak' gerekçesiyle hücre cezası verdi

27 Ekim 2012 13:01

Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan 25 tutuklu ve hükümlü geçen eylül ayında, koğuşlarında Grup Yorum’un "Zafer Yakında" isimli şarkısını söyleyerek, çeşitli sloganlar attı. Cezaevi idaresi, tutanak tuttu ve Cezaevi Disiplin Kurulu Başkanlığı’na gönderdi. Disiplin Kurulu 25 tutuklu ve hükümlüye 13’er günlük ‘hücre cezası’ verdi. 

Radikal gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, disiplin kurulu kararda, tutuklu ve hükümlülerin her ay düzenli olarak PKK mensupları lehine slogan attıklarını, bu sloganların içeriğinin ve zamanın önceden belirlendiği ifade edilerek şöyle denildi:

“Eyleme katılanlar birbirini etkileyerek grup dinamiği yaratmaya çalışmakta, örgüt ruhunu canlı tutmakta, kurumdaki hükümlü ve tutukluları anma programından haberdar ederek örgütlerinin propagandasını yapmak amaçlanmaktadır. Bu programların düzenli aralıklarla ve sürekli olarak yapılması örgüt mensupları için bir eğitim niteliği taşımaktadır."

Kararda marştaki geçen ‘Tut bayrağı çık sokağa yüreğini koy barikata sar şehirleri’ dizelerinin, tutuklu ve hükümlüleri eyleme teşvik ettiği de savunularak, "Bu söylemlerin, eyleme dönüşme ihtimaline karşı kurum güvenliği tehlikeye düşmektedir. Tutuklu ve hükümlünün aniden, aynı anda slogan atmaya ve marş söylemeye başlaması kurum içerisinde korku ve paniğe neden olmakta, diğer tutuklu ve hükümlülerde endişe yaratmaktadır" ifadesine yer verildi.

Avukat Evrim Deniz Karatana, karara itiraz edeceklerini açıkladı ve "F tipi cezaevleri açıldığından bu yana, 12 yıldır tutuklu ve hükümlüler her ay ölüm oruçlarında, işkencelerde, polis infazlarında kaybedilen arkadaşları için bu anmayı yapıyorlar. Eyleme sevk edildiği iddia edilen tutuklu ve hükümlülerden 11’i müebbet, 3’ü ise ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü. İdarenin hayal dünyası çok geniş" dedi.

ETİKETLER

sincan cezaevimahkumhücre cezasımarşgrup yorumf tipi

İlgili Haberler

Sincan Cezaevi'nin yasaklı kitapları

Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi yönetimince, Fyodor Gladkov’un 'Çimento', İlya Ehrenburg’un...

Sincan Cezaevi'nde çocuklara tazyikli su işkencesi!

Çocuklar, Sincan’da yaşadıklarını baroya tek tek anlattı. Özellikle ‘yumuşak oda’ olarak tabir edilen odada dayak atıldığını söylediler

Sincan cezaevi önünde çatışma

Çatışma sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24