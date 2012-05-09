Sincan cezaevi önünde çatışma

Adalet Bakanlığı Ankara Ceza İnfaz Kurumları Kampusü ziyaretçi girişinde bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.



Adalet Bakanlığı Ankara Ceza İnfaz Kurumları Kampusü ziyaretçi girişinde bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı. Olayın ardından cezaevine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Cezaevi önünde hasımlarına ateş açtığı iddia edilen zanlı, cezaevi görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralılar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi. Bazı yaralılar hastaneye sevk edilirken, bazılarının ise cezaevi revirinde tedavi gördüğü bildirildi. Görgü tanıkları, olayın yakınını ziyarete gelen bir kişinin hasımlarının üzerine ateş açması sonucu yaşandığını belirtti.