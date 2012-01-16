Sincan Cezaevi'nin yasaklı kitapları

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Cumhuriyet'in haberine göre,Tutuklu olan KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) İstanbul 1 No’lu Şube Eğitim Sekreteri Gülsüm Yıldız, bir dönem yasak olduğu için toplatılan, ancak daha sonra bu yasak kararı kaldırılan ve kitabevlerinde serbestçe satılan bazı kitapların kendilerine verilmediğini belirterek “Adalet Bakanlığı bir süre önce toplatma kararı verilen kitapların incelenerek hapishaneye alınması için çalışma yapacağını açıklamıştı. Adalet Bakanlığı’nın bu kitaplarla ilgili incelemenin hızlı yapılmasını ve sözünde durmasını istiyoruz” dedi. Yıldız’ın avukatı Özgür Yılmaz ise konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdıklarını söyledi.27 Mayıs 2011 tarihinde “örgüt üyesi” iddiası ile İstanbul Bağcılar’daki işyerinde gözaltına alınarak tutuklanan Gülsüm Yıldız da Cumhuriyet Gazetesi'ne cezaevinde yaşanan yasaklara ilişkin bir mektup gönderdi. Mektubunda, 19 yıllık memur olduğunu, yerinin belli olmasına karşın Ankara Savcılığı’nın yakalama emriyle işyerinden gözaltına alındığını ve tutuklandığını belirten Yıldız, “Bu ülkede bir sendikalı olarak tutuklanmak şaşırtıcı değil” diyerek yaşadıklarını anlattı. Yıldız, özetle şunları kaydetti: “Araştırma yaptığımız kitapları yanımızda tutamıyoruz. Kitap sınırı 5. Bir kitabı defalarca istemek zorunda kalıyoruz. Diğer tutsaklarla kitap alışverişi de yasak. Asıl önemlisi 70’li, 80’li yıllarda toplatılmış olan, sonradan bu yasağın kaldırıldığı, dışarıda serbestçe satılan kitaplar burada, tahmin ettiğiniz gibi yasak. Adalet Bakanlığı’nın verdiği sözleri tutmasını istiyoruz.”