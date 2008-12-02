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Yaşam

'Sınavsız geçiş' kaldırılıyor

YÖK, meslek yüksekokullarında kaliteyi artırmak için 'sınavsız geçiş' uygulamasını kaldırmayı planlıyor.

02 Aralık 2008 02:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), iki yıllık meslek yüksekokulları ve dört yıllık mesleki- teknik eğitim fakültelerinde yüzbinlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren kapsamlı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Bu okullarda kaliteyi artırmak için 'sınavsız geçiş' sisteminin kaldırılması, eğitim süresinin uzatılması, öğrencilere staj karşılığında sigorta yapılması ve belli miktar ücret ödenmesi planlanıyor.

Mesleki ve teknik eğitimi yeniden yapılandırılmak için başlatılan çalışmada sona gelindi. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay son yapılan YÖK Genel Kurulu toplantısında 'Mesleki -Teknik Yükseköğretimin Yeniden Düzenlenmesi' konulu bir sunum yaptı. Toplantıda, bu okulların ayağı kaldırılması için yapılan hazırlık çalışmaları, incelemeleri için YÖK üyelerine de dağıtıldı. Genel Kurul, aralık ayında çalışmalara son şeklini verecek. Yeni düzenlemeler 2009 -2010 eğitim yılında uygulanmaya başlanacak.

Sınavsız geçiş kalkıyor: Meslek yüksekokullarında kaliteyi düşürdüğü belirtilen sınavsız geçiş sistemi kaldırılacak. Sınavsız geçiş yerine 145 taban puan korunarak kontenjanlar dolana kadar öğrenci alınması planlanıyor.

Eğitim süresi artırılacak: Meslek yüksek okullarında dört sömestr eğitim, altı sömestre çıkarılacak. İki yıllık eğitimin yarısı işyerlerinde stajla, yarısı okulda geçirilecek. Staj imkanı için iş dünyasıyla ortak planlama yapılacak.

Sigorta ve asgari ücret: Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler de meslek liselerinde olduğu gibi staj karşılığında kazalara karşı sigorta ve asgari ücretin üçte birinin ödenmesi gibi olanaklardan yararlanacak.

Dikey geçiş hakkı: Meslek Yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerden 15 -20 bin kadarının dikey geçişle dört yıllık fakültelere gidebilmeleri sağlanacak.

Bazı fakülteler kapatılacak: Temel amacı endüstri meslek ve teknik liselere öğretmen yetiştirmek olan ancak mezunlarının yüzde 2- 5'i öğretmen olarak istihdam edilen teknik eğitim fakülteleri ile artık öğrenci alınmayan ticaret turizm ve endüstriyel sanatlar fakülteleri kapatılacak.

Turizm fakültesi kurulacak: Kurulacak teknoloji fakültelerinde uygulama mühendisi mezun edilecek. Ayrıca turizm ve sanat- tasarım fakülteleri kurulacak.

Formasyon imkânı: Öğrenciler öncelikle alanlarında yetiştirilecek. Meslek liseleri için öğretmen ihtiyacı, isteyen öğrencilere eğitimlerinin sonlarında bir yıllık pedagojik formasyon eğitimi imkânı verilerek karşılanacak

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