Sınavlarda soru kaydırmaya son!

Üniversite sınavına hazırlanan gençlerin dilekleri gerçek oldu. Sınavlarda soru kaydırma stresine son verecek bir proje gerçekleştirildi.



Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Aslı İrem Orgun'un okuldaki dilek kutusuna bıraktığı "sınavlarda kaydırmayı" önleyen önerisi, büyük destek gördü.



Öneriye göre ; cevap anahtarlarında ikinci sorudan sonra A, B, C, D ve E şıkları yerine alfabenin diğer harflerinin kullanılması isteniyor. İkinci sorunun cevap şıkları F, G, H, K, L, üçüncününki M, N, P, R, S olarak devam ediyor. Beşinci soruda ilk harflere dönülüyor.



ÖSYM inceliyor



Okul Müdürü Faruk Küçüködük, öğrencilerinden Orgun'un önerisini okulda 560 öğrenci üzerinde uyguladıklarını belirterek, "Yüzde yüz başarı sağlandı" dedi. Öneri İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'ye bildirildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, öneriyi olumlu bulduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile birlikte öneri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

