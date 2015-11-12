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Yaşam

Sınava yetişmeye çalışan öğrenciler okul otobüsünü çaldı

Polis tarafından durdurulan öğrenciler, sınava yetişmeyi başardı

12 Kasım 2015 01:20

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'da, sınava yetişmek isteyen öğrenciler, okul servisini çaldı. Polis tarafından durdurulan öğrenciler, tüm yaşananlara rağmen sınava yetişmeyi başardı. 

Al Jazeera'nın haberine göre, Johannesburg'da lise öğrencileri, matematik sınavına yetişmek için şoför koltuğunu boş buldukları bir okul otobüsünü çaldı. Öğrenciler, okula yetişmek üzereyken Western Cape bölgesi yakınlarındaki bir köyde trafik polisleri tarafından durduruldu. Polis, otobüsü kullanan 20 yaşındaki Le-Aan Adonis'e yaklaşık 360 Amerikan Doları tutarında bir ceza yazdı. Adonis hakkında aynı zamanda okulunda da disiplin soruşturması açıldı.

İnternette başlatılan kampanyalarda Adonis'e cezayı ödeyebilmesi için bağış toplanıyor. Öte yandan, birçok avukatın öğrenciye ücretsiz hukuk danışmanlığı teklif ettiği belirtildi.

Yerel basına konuşan Adonis'in arkadaşları, otobüsü kullanması için onu kendilerinin teşvik ettiğini, 20 yaşında olduğu için otobüsü rahatlıkla kullanabileceğini düşündüklerini söyledi. Öğrenciler, tüm bu yaşananlara rağmen matematik sınavına yetişti.

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