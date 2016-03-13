YGS'ye gireceği okulda mahsur kaldı!

Antalya'da Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi sınava gireceği salonu öğrenmek için okula gelen 18 yaşındaki Baran Demirci, görevlilerin kapıları kapatıp gitmesi nedeniyle içeride kilitli kaldı. Demirci, polisin yardımıyla 1.5 saat sonra dışarı çıkarılabildi.

Doğan Haber Ajansı'dan (DHA) Bülent Tataroğlu'nun haberine göre olay, Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi’nde bulunan 75’inci Yıl Cumhuriyet Lisesi’nde meydana geldi. Bugün gireceği YGS öncesinde dün saat 16.30 sıralarında sınava gireceği salonu öğrenmek için okula gelen Baran Demirci, görevlilerin yanından geçip 4’üncü kattaki sınıfa gitti. Burada bir süre kalan Demirci, sınav öncesinde stresini yenmek için çevresini inceleyip dua etti.

Daha sonra sınıftan çıkan Baran Demirci, aynı katta bulunan tuvaleti kullandı. Daha sonra aşağı inen Demirci, dışarı çıkmak istediğinde okulda kimse kalmadığını ve kapıların kilitlendiğini fark etti. Yaklaşık 15 dakika boyunca okuldan çıkacak bir kapı arayan Baran Demirci, bulamayınca saat 17.20 sıralarında polisten yardım istedi. Bunun üzerine okula bölgedeki polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen polis, Baran Demirci’nin içerde kilitli kaldığını gördü. Okul yetkilileri ile bağlantı kuran polis, okula gelmelerini istedi. Yaklaşık 1.5 saat boyunca kapalı kalan ve telefonda yakınlarıyla konuşan Baran Demirci, görevlilerin okula gelmesi ile çıkartıldı. Polise başından geçenleri anlatan Baran Demirci, "Sınav heyecanını yenmek için daha önceden gelip okulu, sınıfı ve sırayı görmek istedim. Çıktığımda beni içerde unuttuklarını fark ettim. Heyecanımı yenmek isterken daha fazla heyecan yaptım" dedi.

Polis, Baran Demirci’nin sınav giriş belgesini inceledikten sonra tutanak altına alıp okuldan ayrıldı.