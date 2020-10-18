Sinan Özen'den 7. kez ameliyat geçiren kızı Neva'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 7. kez ameliyat olan 8 aylık kızı Neva'nın sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Ameliyat öncesinde takipçilerinden dua isteyen Sinan Özen, "Nevamızı önce Allah’a sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik" demişti. Sinan Özen bugün güzel haberi duyurdu.

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, sosyal medyasında yaptığı açıklamada, "Rabbime şükürler olsun. Rabbim nerede sağlığa ihtiyacı olan varsa devasını nasip etsin. Evladımızın bu sürecinde yanımızda olan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese, gözyaşlarıyla evladımız için dualarını esirgemeyen tüm halkımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Sosyal medya hesabından doktorların açıklama yaptığı anları da paylaşan Özen, duygu dolu anlar yaşadı. Görüntülerde Sinan Özen'in eşinin mutluluk gözyaşları da kameralara yansıdı.