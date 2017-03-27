Sinan Oğan'dan referandum iddiası: İptal ettirmek istiyorlar

Yozgat'taki toplantısına saldırı düzenlenen MHP Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili olarak “AKP’nin yeni planı ülkücülerin arasına kan davası sokarak, birbirinin kanını dökmesini sağlayarak bu referandumu iptal ettirmek” dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; "Bizlerden herhangi birine bir şey olması durumunda bunun müsebbibi AKP ve tetikçileri ve onun yardakçılarıdır" diyen Oğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak her şey aklımıza gelirdi de bizim bazı arkadaşlarımızın AKP’ye tetikçilik yapacağı aklımıza gelmezdi. ‘Hayır’lar çok önde. Bu referandumu iptal ettirmek istiyorlar. Son düzlüğe girdiğimizde AKP’nin yeni planı ülkücülerin arasına kan davası sokarak, birbirinin kanını dökmesini sağlayarak bu referandumu iptal ettirmek"

Oğan, MHP’li vekiller Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok’la aynı gün partiden ihraç edilmişti.

Referandum kampanyası kapsamında Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki ‘Hayırlı Anadolu Yürüyüşü’ etkinliğinde konuşma yapmak için kente giden MHP’li eski vekil, saat 14.00’te özel minibüsle kültür merkezine vardığı sırada bir grup ‘Bozkurt Sinan’ diye bağırırken, başka bir grup da ‘Hareketin lideri, Devlet Bahçeli’ diye slogan atmıştı.Çevik kuvvet müdahale ederek partilileri biber gazıyla kültür merkezinin önünden uzaklaştırmaya çalışmıştı. Araya giren sivil polislerden ikisi yumruk darbesi alarak yere düşmüştü. Hafif yaralanan polisler hastaneye kaldırılmıştı.