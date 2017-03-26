Yozgat'ta Sinan Oğan'ın toplantısına saldırı

MHP Genel Başkan adaylarından Ümit Özdağ, partinin bir diğer genel başkan adayı Sinan Oğan'ın toplantısına saldırı girişimi olduğunu yazdı.

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Özdağ, "Sinan Oğan'ın Yozgat'taki toplantısına 150 kişilik grup saldırdı. Salona girmek istiyorlar. Polis engellemeye çalışıyor. Saldırı devam ediyor. Allah kahretsin" diye yazdı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Özdağ'ın bu açıklamasının ardından bir açıklama da Sinan Oğan'dan geldi.

Sinan Oğan, Yozgat'ta kendisine yönelik gerçekleştirilen saldırının 'silahlı' olduğunu iddia etti.

Twitter üzerinden açıklama yapan Oğan, saldırıdan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Yozgat Valisi ve Yozgat Emniyet Müdürü'nü sorumlu tutup, birlikte planladıklarını öne sürdü.

2 polis yaralandı

Doğan Haber Ajansı (DHA) da Sinan Oğan'ın konuşma yapacağı salon önünde arbede çıktığını ve kavgayı ayırmak için araya giren polislerden 2'sinin yaralandığını aktardı.

DHA'da yer alan habere göre olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Sinan Oğan, özel bir minibüsle, konuşma yapacağı salonun önüne geldi. Oğan araçtan inmek üzereyken, taraftarları 'Bozkurt Sinan', toplanan MHP'li gençler ise 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganı atmaya başladı. Bu sırada 'torpil' denilen küçük çaplı ses bombaları patlamaya başladı. Gerginlik büyürken, gruptakiler arasında, sopaların da kullandığı, kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isterken araya giren sivil polislerden 2'si, aldıkları yumruk darbeleri sonucu yere yığıldı. Hafif yaralanan polisler, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Sinan Oğan salonda gerçekleştirdiği toplantıda, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vali Kemal Yurtnaç ve Emniyet müdürüne eleştirilerde bulunarak, "Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç Bekir Bozdağ'ın peşinde dolanacağına, emniyet müdürü ile burada tedbir alsaydı, bu olaylar yaşanmazdı" dedi