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Sinan Oğan'ın toplantısına saldırı

Ümit Özdağ, Sinan Oğan'ın Yozgat'ta saldırıya uğradığını öne sürdü

26 Mart 2017 19:18

MHP Genel Başkan adaylarından Ümit Özdağ, bir diğer Genel Başkan adayı Sinan Oğan'ın Yozgat'ta yaptığı toplantıya saldırı girişimi olduğunu iddia etti.

Özdağ, Sinan Oğan'ın Yozgat'ta yaptığı 'hayır' toplantısının 150 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğaradığını, saldırganların salona girmesini ise polisin engelldiğini yazdı.

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Sinan OğansaldırıÜmit Özdağ
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