Sinan Oğan'ın toplantısına saldırı

MHP Genel Başkan adaylarından Ümit Özdağ, bir diğer Genel Başkan adayı Sinan Oğan'ın Yozgat'ta yaptığı toplantıya saldırı girişimi olduğunu iddia etti.

Özdağ, Sinan Oğan'ın Yozgat'ta yaptığı 'hayır' toplantısının 150 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğaradığını, saldırganların salona girmesini ise polisin engelldiğini yazdı.