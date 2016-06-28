Sinan Oğan: Bazı güçler MHP'de kongre yaptırmamaya çalışıyor

Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun MHP'de 10 Temmuz'da seçimli kurultayın yapılamayacağı kararını değerlendiren Sinan Oğan, bazı çevrelerin partiyi bölmek için elinden geleni yaptığını ileri sürdü.

Sinan Oğan MHP'ye kongre yaptırmamak için bazı güçlerin çaba içerisinde olduklarını öne sürerek, "Ancak şunu bilmesinde fayda var ki, kurultayı Allah izin verirse yapacağız" dedi.



DHA'nın haberine göre; bazı çevrelerin partiyi bölmek için elinden geleni yaptığını öne süren Oğan, şöyle konuştu: "Şimdi de bizim sayın genel başkan Devlet Bahçeli lehine çekileceğimizi iddia ediyorlar. Bu külliyen yalandır biz İlk gün çıktığımızda bu arkadaşlar daha çıkmaya cesaret edemiyorlardı. Biz şimdi çıktık bu yolu açtık. İlk bayrağı kaldıran biziz, ilk çoban ateşini yakan biziz ve bu işte de Allah izin verirse neticeyi alan da biz olacağız.



Ben şu an en güçlü adayım. Biz güçlendikçe maalesef ki paralel hesaplardan sosyal medyada bize yönelik saldırılar artmaya başladı. Bir takım çevrelerin bize yönelik iftiralarının artmaya başladığını görüyoruz, ancak bunların hiç birisi bizi yolumuzdan çeviremeyecektir. En güçlü adayım, sonuna kadar da mücadele edecek ve kazanacağım inşallah."