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Spor

Sinan Engin: Sahada yürüyen Robin van Persie, Burak'ın 2 katını alıyor!

Beyaz Tv ekranlarında konuşan Sinan Engin, Burak Yılmaz ile arasında geçen diyaloğu anlattı

07 Şubat 2016 16:06

Galatasaray'da golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın Çin'e transfer olması, Türk spor kamuoyunda gündemi değiştirirken, Beyaz Tv ekranlarında konuşan Sinan Engin, Burak Yılmaz ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Burak Yılmaz'ın aldığı maaşın gereksiz yere eleştirildiğini söyleyen Engin, Fenerbahçe'de Robin Van Persie'nin iki katı kazandığını, kimsenin eleştirmediğini ancak Burak'a yüklenildiğini kaydetti. 

Sporx'te yer alan habere göre Sinan Engin şöyle konuştu:


"Burak'la konuştum, "Gideceğim durmayacağım ağabey, kalmayacağım" dedi. Galatasaray taraftarı Burak Yılmaz'ı bağrına bassaydı kalacaktı. Şimdi Çin'den 2 katı para alacak, el üstünde tutulacak. net; taraftar Burak'ı istemiyor... Burak kesinlikle bana anlattı... "Taraftarın tepkisi beni çok üzüyor, bu tepkiden dolayı gitmek istiyorum" dedi. Başka hiçbir şey değil, "Sakat oynadım" diyor. Şimdi kaldınız Umut Bulut'a... Sinan da gitti... Umut'a bir şey olsa yandınız.. Fenerbahçe'de, sahada yürüyen Van Persie, Burak Yılmaz'ın 2 katı para alıyor ama nedense kimse ağzını açmıyor" açıklamasını yaptı.

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