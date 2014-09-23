Sinan Çetin’in su deposu görünümlü baz istasyonu kaldırıldı

Cihangir’de yönetmen Sinan Çetin’e ait bir apartmanın çatısına geçen sene Aralık ayında 1500 litrelik su deposu görüntüsünde bir baz istasyonu takılmıştı. Mahalle sakinlerinin tepkisini çeken baz istasyonu, Beyoğlu’ndan sorumlu II No’lu Koruma Kurulu’nun kararı üzerine dün Turkcell tarafından kaldırıldı.



Elif İnce’nin Radikal’de yer alan haberine göre, binanın bulunduğu Özoğul Sokak’ın sakinleri ve Cihangir Park Forumu, Turkcell’e ait baz istasyonunu protesto etmek için Sinan Çetin’in aynı sokakta bulunan ofisine yürümüş, sokağa ‘Dikkat bu bir baz istasyonudur, su tankı değildir’ yazılı afişler asmış ve Beyoğlu’ndan sorumlu II No’lu Koruma Kurulu’na şikayette bulunmuştu.



Şikayet üzerine harekete geçen Koruma Kurulu, kentsel sit alanında kalan baz istasyonunun ‘çevreye olumsuz etkisi’ olduğunu belirterek kaldırılmasına karar verdi. Baz istasyonu hakkında yasal işlem yapılmasını isteyen kurul, kararın bir örneğini de Turkcell’e ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladı.

Çatı katı kaçak mı?

Kurul ayrıca yapının son katının yasal durumuna dair Beyoğlu Belediyesi’nden bilgi talep etti. Katın kaçak olup olmadığını sormak için ulaştığımız Beyoğlu Belediyesi yetkilileri, binayla ilgili yerinde tespit yapılacağını ve hazırlanan raporun kurula sunulacağını belirtti.

Mahalle sakinlerinden Seda Kalem, “Karardan memnunuz. Baz istasyonunun kurulması için gerekli izinlerin alınmadığı ortaya çıktı. Su deposu şeklindeki istasyon çatının tam ucunda duruyordu, kuvvetli bir rüzgarda sokağa düşebilir diye endişeleniyorduk. Bunun statiği, hesapları yapılmış mı bilmiyorduk. Bunun için kurula başvurduk ve sonunda istasyon kaldırıldı. İnsan mücadeleye kendi sokağına, mahallesine sahip çıkarak başlamalı. Türkiye ’de bürokrasiyle uğraşmak sabır, dirayet gerektiriyor ama süreç bir şekilde işletilebiliyor” diye konuştu.

Su deposu görünümlü baz istasyonunun kaldırılmasına...

II No’lu Koruma Kurulu, 27 Mayıs 2014'te aldığı kararda şöyle dedi: " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 665 sayılı ilke kararı gereği, kentsel sit alanında bulunan, çevreye olumsuz etkisi bulunması nedeniyle kurulumuz izni dışında yapılan su deposu görünümlü baz istasyonunun kaldırılması ve yasal işlem yapılması, söz konusu yapının son katının yasal durumuna ilişkin bilgi-belgenin belediyesi tarafından kurulumuza iletilmesine karar verildi."