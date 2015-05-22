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Magazin

'Sinan beni yedekte tutmaya çalışıyordu'

Ayşe Akın: Ebru’dan küfürlü mesajlar geliyordu

22 Mayıs 2015 13:33

Ebru Şallı-Sinan Akçıl ayrılığına yol açtığı öne sürülen Ayşe Akın, "Sinan’ın Ebru ile görüşüp ikili oynadığını görüyordum. Ebru’ya ümit veriyordu, beni de yedekte tutmaya çalışıyordu" dedi.

Akın, “Söylemezsem Olmaz” adlı magazin programına konuk oldu.

Şarkıcı, Şallı ve Akçıl’ın yeniden barışmasıyla ilgili şöyle konuştu:

“O kadar mutlu oldum ki, büyük bir yük kalktı üstümden. İçtenlikle mutluluklar diliyorum. İnşallah evlenirler. Ben kimsenin kötülüğünü istemem. Herkes yoluna baksın. Evlenmek isteyenler evlensin, iş yapmak isteyenler iş yapsın. Benim annem 72 doğumlu, galiba onun da (Ebru Şallı) yaşı ona yakın. Gerek yok konuşmaya.”

 

‘Ebru'dan küfürlü mesajlar geliyordu'

 

Akın, Akçıl’ın “ikili oynadığını” öne sürdü:

“Ben, Sinan’a hiç aşık olmadım. Aramıza bir duvar koydum. Ne zaman Sinan’a şans verebilir miyim diye kendime sorsam Ebru’dan küfürlü mesajlar geliyordu. Sinan’ın Ebru ile görüşüp ikili oynadığını görüyordum. Ebru’ya ümit veriyordu, beni de yedekte tutmaya çalışıyordu.”

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