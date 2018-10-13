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Sinan Akçıl'dan Sermiyan Midyat'a yanıt: 150 kişinin aramıza girmesi iyi oldu, yoksa pek hayırlı olmayacaktı

"Onun sözlerine kale alacak durumum yok"

13 Ekim 2018 13:33

Şarkıcı Sinan Akçıl, Amerikalı oyuncu Kristanna Loken’ın doğum günü partisinde kavga ettiği oyuncu Sermiyan Midyat’ın kendisi hakkında yaptığı “Çakma Justin Bieber” yorumuna tepki gösterdi. Akçıl, "150 kişinin aramıza girmesi iyi oldu. Yoksa o saygısızlığa fazla tahammül edemeyecektim, pek hayırlı olmayacaktı" dedi.

Hürriyet'in haberine göre Sinan Akçıl, Sermiyan Midyat’ın “Çakma Justin Bieber” yorumuyla ilgili soru yöneltilince şöyle dedi:

“Onun sözlerine kale alacak durumum yok. Ama 150 kişinin aramıza girmesi iyi oldu. Yoksa o saygısızlığa fazla tahammül edemeyecektim, pek hayırlı olmayacaktı.”

Akçıl, olayın mahkemeye taşınmayacağını da sözlerine ekledi ve şöyle dedi:

“Şikâyet yok, olay o kadar büyümedi. Ama tabii Loken ve eşinin bu tatsız olaydan dolayı morali çok bozuldu. Los Angeles’a gittiğimde beni misafir etmek istiyorlar.”

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