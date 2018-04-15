Sinan Akçıl: Umre'ye gittikten sonra maneviyatım yükseldi; ilahi yazıp okuyacağım

Şarkıcı Sinan Akçıl “Umre ziyareti sonrası ruhsal bir değişim yaşadığını ve çok yakında ilahi yazıp okuyacağını” açıkladı.

Akçıl, Pal FM’de Kaan Gökman’ın programına konuk oldu. ”Umre’ye gittikten sonra maneviyatım çok fazla yükseldi” açıklamasında bulunan Akçıl, “Çok yakında ilahi yazıp okuyacağını” söyledi.

Bir süre önce Umre’ye giden ve burada çektirdiği çok sayıda fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Akçıl Umre ziyareti sonrası Sinan Akçıl, “Kabe’yi tavaf ettiğim anı tarif etmem mümkün değil. O anlarda Yaradan’a ruhen yaklaştığımı hissettim. İnşallah Hac vazifemi de yerine getirmek istiyorum” açıklaması yapmıştı.