Sinan Akçıl için ameliyatını erteleyen şarkıcı İzel: Sinan bana hayat verdi

Şarkıcı İzel, Sinan Akçıl’ın proje albümü için stüdyoya girdi. ‘Kararsızım’ adlı şarkısını seslendirdi. Albüm için ameliyatını ertelediğini dile getiren, "Sinan bana hayat verdi" dedi.

Posta'da yer alan habere göre İzel, “Normalde bugün lenf bezlerimden operasyon geçirecektim. Ama Sinan için erteledim. Bir telefonu yetti” diye konuştu. İzel, “Sinan Akçıl çağırsın her yere koşa koşa giderim” dedi.