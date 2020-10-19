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Sinan Akçıl'dan o iddialara açıklama geldi: Mide bulandırıcı!

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ Akçıl’ın Nez isminde Azeri bir psikologla daha aşk yaşadığını ve Nez’in hamile olduğunu iddia etmişti

19 Ekim 2020 11:46

Şarkıcı Sinan Akçıl, Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ'ın bugünkü köşesinde ileri sürdüğü iddiaları yalanladı. Üstündağ, Akçıl’ın Nez isminde Azeri bir psikologla daha aşk yaşadığını ve Nez’in hamile olduğunu iddia etmişti. Akçıl söz konusu haberle ilgili, "Bu ayrılık sürecinde "sadece duyumlara dayanarak yapılan" mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim" dedi.

Akçıl paylaşımında, "Bu arada sevgili gazeteci dostumuz Mehmet Üstündağ tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere gelmiştir ve haberleri genelde doğrudur ancak bu sefer tamamen ve komple yanlış duyum üzerine yazdığı çok açıktır" notunu düştü.

Akçıl'ın açıklaması şöyle:

"Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır Kendisiyle 15,20 günlü bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu benim hâlâ sevdiğim ve değer verdiği "tek" kadındır. Bu ayrılık sürecinde "sadece duyumlara dayanarak yapılan" mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim."

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