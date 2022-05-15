Sina Koloğlu’ndan yeni tekli: Mevhibe 

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Bulutsuzluk Özlemi grubunun kurucularından Sina Koloğlu'nun yeni teklisi ‘Mevhibe’ tüm dijital platformlarda yerini aldı. 'Soundtrack' konseptinde düzenlenen 'Mevhibe', eşine ithaf edilmiş bir enstrümantal parça. Şarkının tanıtım bülteninde yer alan ifadeler şöyle:

“Caz motiflerinin modern bir ‘sound’ eşliğinde sunulduğu parçanın çıkış tarihi de özel; eşinin doğum günü olan 27 Nisan. Bulutsuzluk Özlemi grubu yanı sıra, 'enstrümantal' çalışmalarını sürdüren Koloğlu'nun iki yıl önce çıkan 'Geceden Sabaha' albümü de bulunuyor.

Mevhibe' isimli teklinin 'Aranje/ Prodüksiyon/Enstrüman Çalımları' tarafında Rasih Öztürk var. Öztürk İzmir doğumlu bir müzisyen. ABD'de McNally Smith College of Music okulunda değişik disiplinlerde eğitim aldı. Son olarak, Berklee College of Music' te Arif Mardin bursu ile yeni müziklere yolculuk yapacak.



Şarkının mix /mastering'ni Yiğit Yeşildağ yaptı. Yeşildağ, 9 Eylül Müzik Teknolojileri bölümünü bitirdi. Sekiz yıldır Hollanda' da ses mühendisi olarak önemli işlere imza atıyor. Teklinin kapak fotoğrafı tasarımı Kadirhan Tosun'a ait.”

Sina Koloğlu kimdir?

Bulutsuzluk Özlemi’nin klavyecisi ve grubun kurucu üyelerinden olan Sina Koloğlu, 1957 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslen Trabzon‘un Sürmene ilçesi kökenlidir. Babası futbolcu, teknik direktör, spor yazarı ve yöneticiliği yapan Doğan Koloğlu‘dur. Galatasaray Lisesi’nden (108.dönem) 1976 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Yönetim Bilimleri’nden mezun oldu.

Sina Koloğlu, dört-beş yaşları alarak müziğe başladı. Lise yıllarında tiyatro kolunda tiyatro müzikleri yaparak müzik hayatını sürdürdü. Liselerarası müzik yarışmalarında tiyatro müzikleri ile ödüller aldı. Bağımsız piyano konserleri verdi. Profesyonel olarak müziğe 1986 yılında Nejat Yavaşoğulları ile birlikte Bulutsuzluk Özlemi adlı rock grubunun kurulmasıyla başladı. Grubun değişmeyen üyeleri; Nejat Yavaşoğulları (Vokal,Ritim Gitar) ve Sina Koloğlu (Klavye) olmuştur.

On sene Cumhuriyet gazetesinde çalışan Sina Koloğlu, her konuda muhabirlik yaptı. 2009 yılından beri Milliyet gazetesinde televizyon sayfasını hazırlamaktadır ve aynı zamanda televizyon eleştirmenliği yapmaktadır.

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