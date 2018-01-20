Şimşek: Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, terörle var

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,(DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Şanlıurfa\'da katıldığı \'AK Parti Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölgesi\' toplantısında, \"Türkiye\'nin Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunu olamaz. Ben bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bizim terörle bir sorunumuz var\" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen \'AK Parti Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölgesi\' toplantısının ikinci günü bir otelde devam etti. Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın toplantı için sabah saatlerinde kente geldi. Şimşek\'i havaalanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve kurum müdürleri karşıladı. Şimşek, ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nden gelen il ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıya katıldı. Burada konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şimşek, dünyada çok hızlı bir değişim olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Yargı hızlı , adalet iyi ve hızlı olacak ki buraya yatırım gelsin. Kamu yönetimi ve kamu maliyesi de çok önemli. Eğitim de çok önemli, zengin ülkeler eğitimde de sınıf atlamış, inşallah biz de Türkiye\'de eğitimde sınıf atlatacağız. Eğitime erişimde çok hızlı bir gelişme var. O kadar çok öğretmen aldık ki yaklaşık 600 bin. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2002\'ye göre hızla düşüyor, bu kaliteyi artırıyor, daha da artıracak. 270 bin derslik yapmışız, şu an 50 bin dersliğin yapımı sürüyor. Şanlıurfa\'da 2002\'de 5 bin olan derslik şu an 17 bin. Eğitimde reforma halen ihtiyaç var çünkü öğretmenlerimizin kalitesinin daha da artması gerekiyor. Kalite ne kadar yüksekse o kadar beşeri sermayenin kalitesi de yükseliyor.\"

Bölgede ve Ortadoğu\'da oynanan oyunlara karşı herkesin uyanık olmasını gerektiğini ifade eden Mehmet Şimşek, şöyle devam etti:

\"Türkiye\'deki etnik ve mezhep farklılıkları, ülkemiz için bir endişe bir tehlike değildir. Bu bir zenginliktir. Biz sorunlarımızı kardeşlik hukukları içerisinde daha çok demokrasi, daha çok hak ve özgürlükler içerisinde çözüyoruz. Bakın Avrupa aklınızda bulunsun, ne yüz yıllar savaşlı dönemler gördü. 1\'inci Dünya Savaşı, 2\'nci Dünya Savaşı milyonlarca, yüz milyonlarca insan hayatını kaybetti. Ne oldu, Avrupa sınırları kaldırdı. Belki 100 tane etnik grup ve mezhep bütün o farklılıklar, bir zenginlik olarak geldi. Avrupa Birliği kapsamında bayrağıyla parlamentosuyla farklı bir yöne gidiyor. Şimdi bu coğrafyada 100 yıl önce oynanan büyük bir oyunun yeni sahnesiyle karşı karşıyayız. Bunun için akıllı olacağız. Etnik ve mezhep eksenli yeni sınırlar inşa çabası büyük bir fitnedir. Sınırsız çatışmanın kaynağıdır. Bizler kardeşiz. Ve o Avrupalılara oranla daha çok ortak yönlerimiz var. Ortak tarihimiz ve kültürümüz var. Şimdi biz de orası gibi bir olacağız, beraber olacağız ve müreffeh olacağız. Onun için bu bölgenin geleceği, Türkiye\'nin geleceği yeni etnik ve mezhep eksenli çalışmayla değil, bu farklılıkları zenginlik olarak görüp bu çatışmayı tahrik edenlere karşı durmaktadır. Dolayısıyla biz ülke olarak bütün Ortadoğu\'da barışın, istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bu bizim menfaatimizedir. Ortadoğu\'da barış, huzur, istikrar varsa refah vardır. Bundan en çok da nemalanacak olan Türkiye\'dir. Fakat maalesef şu anda dediğim gibi yüzyıl önce oynanan büyük oyun, bugün farklı sahnelerle oynatılıyor.\"

\"TERÖRLE SORUNUMUZ VAR\"

Türkiye\'nin bu tehditlere karşı gerekeni yapmak zorunda olduğunu belirten Şimşek, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'nin Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunu olamaz. Ben bir kardeşiniz olarak söylüyorum; Bizim terörle bir sorunumuz var. Terörde en büyük zararı bizim Kürt kardeşlerimiz gördü. Eğer bugün Şanlıurfa bu verimli topraklarına, bu genç insanlarına, devletin yaptığı bunca altyapı yatırımına, eğitime yaptığı bunca yatırımına rağmen eğer Şanlıurfa dünyanın en hızlı kalkınan gelişmiş şehri değilse bunun sebebi terördür. Ben başka sebep bilmiyorum. Terör korkusu ve endişesidir. Onun için Türkiye olarak biz terörle mücadele ediyoruz. Bu mücadelede ise çok kararlıyız. Allah\'ın izniyle bu bölgede ve Ortadoğu\'da oynan bütün oyunları bozacağız. Ve biz kardeşliğimizi, birliğimizi daha çok güçlendireceğiz. Burada en çok yerel yöneticilerimize iş düşüyor. Yerelde ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımıza dokunabilirseniz kimse bizi tutamaz.\"

Konuşmasının sonunda salonda bulunanlara Kürtçe teşekkür eden Mehmet Şimşek, Şanlıurfa\'daki temaslarının ardından kentten ayrıldı.

Mehmet Şimşek\'in ardından kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise yerel yöneticilerle istişarede bulundu.



FOTOĞRAFLI