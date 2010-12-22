-ŞİMŞEK: ''AKARYAKITTA VERGİ BUGÜN DAHA AZ'' TBMM (A.A) - 22.12.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de hemen hemen bütün vergi kategorilerinde vergi yükünün düştüğünü söyledi. Akaryakıt ürünlerinde 2002 yılında da şimdi de vergi yükünün yüksek olduğunu belirten Şimşek, ''Ama bugün daha az'' dedi. Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi, Kamu İhale Kurumu ve Gelir bütçelerinin TBMM Genel kurulundaki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan Şimşek, iddia edildiği gibi Türkiye'de genel olarak vergi yükünün yüksek olmadığını ifade etti. OECD ülkelerindeki oranlar hakkında bilgi veren Şimşek, Türkiye'deki dolaylı vergi oranlarının da OECD ortalamasına yakın olduğunu, çok farklı olmadığını söyledi. Gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergilerin milli gelire oranın düşük olduğunu ancak bunun yeni bir husus olmadığını belirten Şimşek, düzeltilmesi için ''epey adım attıklarını'' kaydetti. Şimşek, son birkaç yıldır yapılan çalışmalar sayesinde 540 bin yeni kira vergisi mükellefi kazandıklarını belirterek, ''Birtakım çalışmalar var, hakikaten bir başarı da var'' dedi. Türkiye'de 2005 yılında ortalama yüzde 16 olan KDV oranını yüzde 14.4'e düşürdüklerini belirten Şimşek, KDV'si düşürülen ürünleri sayarak, ''Bu dönemde KDV'si artan bir ürün gösterin, gerçekten bakalım'' dedi. Şimşek, AB'de de alkollü içkiler ve tütün mamullerinden ÖTV alındığına değinerek, AB ile uyum çerçevesinde vergi faslının aşıldığını kaydetti. Bazı ürünlerde vergi yükünün yüksek olduğunu, bunu her zaman dile getirdiğini ifade eden Şimşek, ''Ama 2002 yılından bu yana bu vergilerde bir artış olmamıştır'' dedi. Benzin ve motorindeki ÖTV oranları konusunda geçmişe dönük bilgiler veren Şimşek, şöyle devam etti: ''Bütün bunlar akaryakıt ürünlerinde vergi yükünün yüksekliğini ortadan kaldırmıyor. Akaryakıt ürünlerinde 2002 yılında da vergi yükü yüksekti, şimdi de yüksek ama bugün daha az. 2002 yılında 100 liralık benzin alsanız o gün 70 liradan fazlası Hazineye geliyordu, bugün yaklaşık 65 lirası geliyor. AK Parti hükümetleri döneminde tek tük bazı ürünler hariç hiçbir konuda vergi yükü ciddi oranda artmamıştır. Akaryakıt ürünleri üzerindeki vergi yükü azalmıştır. Hemen hemen bütün vergi kategorilerinde vergi yükü düşmüştür, artmamıştır.''