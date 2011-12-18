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Politika

Şimşek: "Hükümetin Fransız mallarına boykot kararı olamaz" TBMM (A.A)

18 Aralık 2011 19:14

-Şimşek: "Hükümetin Fransız mallarına boykot kararı olamaz" TBMM (A.A) - 18.12.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hükümetin, Fransız mallarına boykot kararı olamayacağını ifade etti.  2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde 3 maddesi daha kabul edildi. Şimşek, maddeler üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Şimşek, hükümetin Fransız mallarına boykot kararı olamayacağını belirterek, ''Gümrük Birliği'nin tam üyesiyiz; bu anlamda, Hükümetin bir boykota öncülük yapması söz konusu olamaz'' dedi. Şimşek, tüketiciye gelen 100 liralık elektrik faturasının; 55,2 lira enerji bedeli, 9,9 lira kayıp kaçak bedeli, 11,1 lira dağıtım bedeli, 2,4 lira iletim bedeli, 1,2 lira perakende satış hizmeti, pazarlama, fatura, 0,3 lira perakende satış sayaç okuma, 0,6 lira enerji fonu,  1,1 lira TRT payı, 2,8 lira belediye tüketim vergisi, 15,3 lira KDV'den oluştuğunu bildirdi. Şimşek, enerji fonu, TRT payı, belediye tüketim vergisinin toplamdaki payının yüzde 19,8 olduğunu belirtti.

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