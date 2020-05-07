Simpsons yazarı: Sanırım 2020'yi öngördük

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Yaşanan pek çok olayı öngördüğü iddia edilen Simpsons çizgi filminin yazarlarından Bill Oakley, son olarak seriden bir salgın bölümünün gündeme gelmesiyle 2020'de yaşananları gösterdikleri yorumlarına yanıt verdi. Oakley, "Evet sanırım öngördük" dedi.

Twitter'da bir kullanıcısı Simpsons serisinin dördüncü sezonundan "Marge in Chains" bölümüne ait bir kesit paylaştı.

Paylaşılan bölümde, sosyal medya kullanıcılarının bugün yaşanan Koronavirüs salgınına işaret ettiği Japonya kaynaklı "Osaka gribi" hikâyesi yer alıyor. Twitter'da paylaşılan kesitte vatandaşlar serinin geçtiği Springfield şehrinin sağlık uzmanı Dr. Hibbert'in ofisinin önünde toplanarak virüs için placebo etkisi yaratacak bir tedavi söylemesini talep ediyor.

Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan sahneyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık uzmanlarının önermediği Hidrokloroksin ilacını Koronavirüs'e karşı tavsiye etmesiyle bağdaştırdı.

Simpsons'taki bölümün devamında ise insanlar placebo etkisi yaratan ilaca hızlıca ulaşmak için içi katil arı dolu bir kutuyu deviriyorlar. Bu sahne de akıllara ABD'de geçen hafta ilk kez görülmeye başlayan katil eşekarılarını getirdi.

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Videoyu paylaşan Twitter kullanıcısı "Simpsons 2020'yi gerçekten öngördü" yazınca dizinin yazarlarından Bill Oakley, "Evet tamam, sanırım öngördük" yanıtını verdi.

Oakley, daha önce de Simpsons'ın öngörüleri hakkındaki iddialara yanıt vermiş ve "Tamamen tesadüf çünkü bölümler o kadar eski ki tarih kendini yineliyor. Çoğu bölüm 60'lar, 70'lerde yaşanan olaylar üzerine" demişti.