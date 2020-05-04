İlk kez ABD’ye ulaşan Asya kökenli “katil eşekarısı” yetkilileri alarma geçirdi: Görürseniz kaçın

“Katil eşekarısı” diye bilinen 5 santim uzunluğundaki Asya kökenli böceğin ABD’ye ilk kez ulaştığı duyuruldu. Arıcılar, başları koparılmış ölü arı yığınları bildirirken, arı popülasyonunun hızla azaldığı ülkede endişeye neden oldu.

Washington Eyalet Üniversitesi'ndeki uzmanlara göre, eyalette tespit edilen bu böcekler, dünyanın en büyük eşekarıları ve iğneleri birden fazla kes soktuğu durumda insanlar için öldürücü olabiliyor. Bu yüzden araştırmacılar onlara “katil eşekarıları” ismini taktı. Üniversitenin entomoloji bölümünden arı yetiştiricisi Susan Cobey, "Bu kocaman sarı-turuncu yüzleriyle bir canavar karikatüründen fırlamış gibiler" dedi.

Öte yandan bilim insanları Asya'ya özgü bu dev eşekarısının Washington eyaletine nasıl geldiğini bilmiyor.

Bu arıları Japonya'da her yıl 50 kişinin ölümünden sorumlu

Üniversitenin ziraat fakültesinden Seth Truscott, bu tür böceklerin bazen uluslararası yüklerde taşınabildiğini söyledi. Bu eşekarılarının Japonya’da her yıl 50 kişinin ölümünden sorumlu olduğu biliniyor.

CNN’e göre dev eşekarısı eyalette ilk kez Aralık’ta tespit edilmişti. Bilim insanları kraliçelerin yuva yapmak ve koloni kurmak için uykudan uyanmasıyla böceklerin geçen ay yeniden aktifleştiğini düşünüyor.

“Eşekarılarının en yıkıcı olduğu dönem yaz sonu ve sonbahar başıdır. Bu zamanda gelecek yılki kraliçeleri yetiştirmek için protein kaynakları arayışında olurlar” diyen Truscott, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bal arılarının kovanlarına saldırırlar, yetişkinleri öldürür, larvaları yerler. (...) Sokmaları şiddetli ve ağrılıdır, güçlü bir nörotoksin içerir. Alerjisi olmayan kişileri bile birçok kez sokarak öldürebilirler.

Washington eyaletinin tarım yetkilileri, arıcılardan ve diğer yurttaşlardan dev eşekarısıyla ilgili herhangi bir şey görürlerse bildirmelerini istiyor. Ancak onlara yaklaşmalarını tavsiye etmiyor. Normal bir arıcı kostümü üzerinden sokabildikleri için yetkililer özel tasarlanmış güçlü kostümler sipariş etmek zorunda kaldı."

“Birini görürseniz tek başınıza dışarı çıkarmaya çalışmayın"

Tarım Bakanlığı'ndan Chris Looney, “Birini görürseniz tek başınıza dışarı çıkarmaya çalışmayın” dedi ve ekledi:

"Onlara rastlarsanız kaçın ve bizi arayın! Her vakayı bilmek, onları yok etmek isteyen bizler için gerçekten önemli."

Büyük ölçekte bir “av” başlatıldı

Bilim insanları ilk tespitten sonra eşekarıları için büyük ölçekte bir “av” başlattı. İstilacıların ülkedeki arı popülasyonlarını yok edebileceğine ve yok olma umudu bırakmayacak şekilde yerleşebileceğine yönelik endişeler bulunuyor.

Tarım Bakanlığı'ndan Entomolog Chris Looney, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde onları durdurmazsak, muhtemelen bir daha hiç durduramayacağız” dedi.

Eyaletin ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığını söyleyen Looney, yuva kurmak için ortaya çıkan bir kraliçeyi yakalama umuduyla çömleklerden tuzak kurduklarını söyledi. Looney, çömleklerin içine portakal suyu, kefir ve sudan oluşan karışımlar ve bazı deneysel yemler koyduklarını ifade etti.

The New York Times’a göre Looney ve yetkililere yardım eden arıcılar, gelecek aylarda yüzlerce tuzak kurmayı planlıyor. Ekip, tuzaklara yakalanacak eşekarılarını etiketlemeyi ve yuvalarına kadar takip etmeyi planlıyor.