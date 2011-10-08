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Yaşam

''Simpsons'' iki sezon daha yayında LOS ANGELES (A.A)

08 Ekim 2011 07:45

-''Simpsons'' iki sezon daha yayında LOS ANGELES (A.A) - 08.10.2011 - Yayından kalkabileceği bildirilen ünlü animasyon durum komedisi ''The Simpsons''ın iki sezon daha yayımlanacağı açıklandı. Yapımcı şirket 20th Century Fox Television'ndan yapılan açıklamada, yaklaşık 23 yıldır yayında olan televizyon tarihinin en uzun komedi dizisi "The Simpsons"ın yayınının 24'üncü ve 25'inci sezonlarda da devam edeceği kaydedildi. Fox'un açıklamasının, dizi film karakterlerini seslendiren sanatçılarla olan ücret anlaşmazlığının giderildiğini gösterdiği bildiriliyor. Hafta içinde, dizinin mali sorunlar nedeniyle yayından kaldırılabileceği açıklanmıştı. Yapımcıların, dizideki altı karakteri seslendiren oyuncuların ücretlerinde yüzde 45'lik bir kesinti yapılmasını talep ettikleri belirtilmişti. Dizideki seslendirme sanatçılarının her birinin sezon başına yaklaşık 8 milyon dolar kazandıkları tahmin ediliyor. 

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